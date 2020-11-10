Çavuşoğlu: ABD ile aramızdaki temel sorunları ele almayı bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'nın Washington ile görüşerek iki ülke arasındaki temel sorunları ele almayı öngördüğünü belirtirken, Suriye ve Libya'nın iki ülkenin iş birliği yapabileceği alanlar olduğunu ima etti.

Çavuşoğlu Büyükelçiler Konferansı'nın kapanış konuşmasında ABD ile ilişkilere değinerek, "Bu dönemde aramızdaki ilişkileri zehirleyen konuların ele alınmasını bekliyoruz. İkili ilişkilerde yeni fırsatlar da oluyor, Suriye ve Libya'ya kalıcı çözümler bulunmasında Türkiye'nin çıkarı var" dedi.