Cavit Çağlar: ‘Gazetecileri kulağından tutar atarım’ demedim

Yeniden yayına geçmeye hazırlanan Olay TV’nin patronu Cavit Çağlar, dün Habertürk yazarı Fatih Altaylı’nın aktardığı “Yorum yapanı kulağından tutar atarım” sözlerini yalanladı.

Fatih Altaylı dünkü yazısında Çağlar ile yaptığı görüşmeyi aktarmış ve Çağlar’ın “Hiçbir tavır, tutum almayacağız. Tamamen yorumsuz olacağız. Buna uymayan gider. Yorum yapacak olan, taraf tutacak olan bizim orada olmaz. Hemen gider ya da biz yollarız. Yüzde yüz tarafsız, yüzde yüz yorumsuz olacağız” sözlerine yer vermişti.

Altaylı’nın yazısı ise “Cavit Çağlar: Yorum yok, taraf tutmak yok , yorum yapanı kulağından tutar atarım, baskı olursa kapatır giderim” başlığını taşıyordu.

Çağlar bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Yıllardır gazeteci arkadaşlarımla birlikte yayıncılık yapan biri olarak, ‘Gazetecileri kulağından tutar atarım’ demedim, diyemem. Ben hem siyasetçi olarak hem medya patronu olarak gazetecilerle hep dostane bir ilişki kurdum” ifadesine yer verdi.

Yıllardır gazeteci arkadaşlarımla birlikte yayıncılık yapan biri olarak, “gazetecileri kulağından tutar atarım” demedim, diyemem. Ben hem siyasetçi olarak hem medya patronu olarak gazetecilerle hep dostane bir ilişki kurdum. — Cavit Çağlar (@caglarcavit) September 13, 2020

Çağlar “Gazeteciler kendi işlerini yaparlar, asla benim müdahalem olamaz. Olay TV de profesyonel gazetecilere yöneticilere emanettir. Yayın ilkelerimiz doğrultusunda Onların editoryal bağımsızlığının garantisi de benim” açıklamasını yaptı.