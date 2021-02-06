'Çav Bella' hakaretlerinden kazandığı parayı SMA hastası çocuklara bağışladı

İzmir’de cami hoparlöründen çalınan 'Çav Bella' marşının görüntüsünü Twitter hesabından paylaştığı için yargılanarak beraat eden eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, yargılama sürecinde kendisine yapılan hakaret ve tehditler nedeniyle açtığı davalardan kazandığı tazminatları SMA ve Kistik Fibrozisli çocukların tedavisi için bağışladığını duyurdu.

ANKA'nın haberine göre, Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bildiğiniz üzere haksızca yargılandığım sürede maruz kaldığım hakaret, tehdit ve benzeri içerik paylaşımlar hakkında hukuki süreçlerin başlatıldığını duyurmuştuk. Geçtiğimiz ay bir hakaret davasından aldığımız tazminatı SMA hastası olan bir kardeşimize bağışlamıştık. Bu hafta da bir hakaret davasından aldığımız parayı Kistik Fibrozisli çocukların yaşam kalitelerinin artması için bağışladık. 60'a yakın açık dosyamız var. Ceza davalarının hemen bitiminde açacağımız tazminat davalarını da doğa, çocuk ve hayvan hakları gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarına hibe etmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda TEMA bünyesinde 2 bin fidan hedefiyle bir koru ormanı kurmayı planlamaktayı" dedi.