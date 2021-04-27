Casusluk soruşturmasında 6 kişi daha gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 27 Ocak günü "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Temin ve Askeri Casusluk" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 2 emekli albay, 1 emekli astsubay, 1 sivil şahıs yakalanmış, yapılan adli işlemlerin ardından tutuklanmışlardı.

9 yakalama kararı daha

Operasyonda ele geçen dijital veriler analiz ekiplerince incelenirken, belgelerin incelenmesi için bir de komisyon kurulmuştu.

Komisyon, "devletin gizli kalması gereken bilgilerinin şüpheliler tarafından yabancı menşeili şirketlere aktarıldığını" belirtti

Ocak ayında yakalanan şüphelilerin ifadeleri ve komisyon raporları doğrultusunda genişletilen operasyon neticesinde 9 şüpheliye yönelik Terörle Mücadele Ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 kişi daha gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.