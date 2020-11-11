Çarşamba Şeker Fabrikası’nda bir işçi yanarak hayatını kaybetti

Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası’nda çalışırken kaçak yapan tüpgazda biriken gazın alev alması sonucu yanarak ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Şeker Fabrikası’nda kaynak ve kesim işinde çalışan Çorumlu 61 yaşındaki 3 çocuk babası Hasan Güleç, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine kaldırıldı, ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hasan Güleç’in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Çorum’a gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.