Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali istemiyor: Tonlarca atık su deşarj edildi

Tam kapasite çalışmadığı iddia edilen Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santralinin deneme aşamasındaki faaliyeti sürerken yöre halkının açtığı dava ve şikayetlerine bir yenisi daha eklendi. Onaylanan proje tanıtım dosyasında "Faaliyet kapsamında Abdal Deresi ve kollarına herhangi bir müdahalede (katı atık deşarjı, sıvı atık deşarjı vb.) bulunulmayacaktır" koşuluna rağmen santral şirketinin Abdal Deresi’ne sıvı atık deşarjı yaparak dereyi kirlettiği tespit edildi. Yöre halkının ihbarı üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü su numunesi almıştı.

Binlerce imza teslim edilmişti

Bölgede yaşayanlar adına "Usulsüz plan ve izinler iptal edilsin", "Ayrıcalıklara son", "Çarşamba BES ihanettir" yazılı pankart eşliğinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan Çarşamba Çevre ve Çiftçi Derneği (ÇARÇED), Abdal Deresi'nden alınan numune sonuçlarının açıklanması için müdürlüğe dilekçe verdi. ÇARÇED Sözcüsü Murat Şenel yaptığı açıklamada, santrale karşı devam eden dört davayı hatırlatarak büyük ova ilan edilen Çarşamba Ovası’nın sanayiye açılıp santral kurulmasına onay verilmesinde sorumluluğu olan kurumlara dikkat çekti.

Santrale karşı toplanan imzaların akıbetinin de ne olduğunu bilmediklerini belirten Şenel, "Ne acıdır ki sermayeye tüm izinleri kısacık sürelerde veren kurumlar dilekçeleri halen sonuçlandırmamıştır. Bugün burada 6500 kişinin temiz çevrede yaşama taleplerini içeren dilekçelerinin sonucunu sormak üzere toplanmış ve yeni bir dilekçe ile konunun takibini yapmak üzere toplandık. Umarım bu kez cevap alırız" diye konuştu.

'380 ton atık su deşarj edildi'

Santral şirketinin aksini taahhüt ettiği halde Çarşamba Belediyesince döşenen boru hattıyla 380 ton atık suyu Abdal Deresi’ne deşarj ettiğini, yöre halkının CİMER’e yaptığı şikayete de su numuneleri temiz çıkarsa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün şirketin dereye su deşarjına izin vereceği cevabı verildiğini açıklayan Şenel, dere suyundan yararlanıp tarım yapan yüzlerce çiftçi ailesi adına İl Müdürlüğü'nü, proje tanıtım dosyasına aykırı hareket eden santrali derhal mühürlemeye çağırdı.

Şenel’in "Boşaltılan su yüzünden Abdal Deresi şu anda alg denen organizmaların işgali altındadır. Bu organizmalar suyun oksijenini tüketerek tüm canlı hayatını bitirecek, geri dönülmez çevresel zararlara yol açacaktır. Bu konuda da bilgi talep ettiğimiz dilekçemizi dernek adına içeri vereceğiz. Hiçbir yatırım halka rağmen yapılamaz. Günde 38 ton kül üreten, 630 ton ağaç yakan, günde 1500 ton yeraltı suyu tüketen, 380 ton atık suyu Abdal Deresi’ne boca eden bu şirket, Samsun içme suyu kaynağı ve arıtma tesisine sadece 8 km mesafededir" açıklamasının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçeler teslim edildi.