Çarşamba BES’in Badem’i TKP’ye saldırmaya doymuyor

İYİP GM Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı Arzu Önşen, 14 Şubat 2021 tarihinde partililer ve Çarşamba Çevre ve Çiftçi Derneği dönem sözcüsü Murat Şenel’den oluşan 4 kişilik bir heyetle Çarşamba BES’i inceledi. İncelemelerin ardından santral bünyesindeki bir odada Önşen'in sorularını yanıtlayan Oltan ve Köleoğlu (OKE) Yatırım Koordinatörü Anıl Badem, santralin doğa ve çevreye zarar vermediğini savunurken Önşen de cevaben santrale değil, yer seçimine karşı olduklarını belirterek “Eğer santrali şehrin dışında çorak bir yere koysaydınız, ben sizi ziyaret eder, bir de hediyeler verirdim” dedi.

Fakat, görüşmenin devamında OKE Koordinatörü Anıl Badem’in gerçek dışı ithamlarıyla konu Çarşamba Biyokütle Enerji’den Türkiye Komünist Partisi’ne geldi.

Halüsinasyon görmeye başladılar: 'TKP santralin kapısını yumrukluyor!'

Önşen ve Şenel’e hitaben, “Başkanım bizi üzen nokta şu, biz inanın ki halka kapılarımızı açıp herkesi buyur ediyoruz. Şimdi mesela şöyle bir önyargı da oluşuyor siyaseten… Benim siyasetle hiçbir işim yok. Teknik bir personelim… Ama, şimdi ben kapıya geldiğim zaman TKP… Önceki olayları biliyor musunuz bilmiyorum. TKP santralin kapısını yumrukluyor ama İyi Parti de onlarla yan yana... Böyle bir şey olduğu için ister istemez İyi Parti de aslında bazı şeyleri savunurken aleyhe bir propaganda oluyor.

Santralin içindeki arkadaşlar tedirgin, siz de bilirsiniz Murat Bey... TKP kapıyı yumrukluyor. Ama, ‘İyi Parti de geldi’ deniyor. Haliyle belki İyi Parti dolaylı olarak çevreyi desteklemek isterken farklı bir rol çizmiş oluyor.” diye konuşan Badem, 22 Ocak 2021 tarihli santral önündeki eyleme çağrı yaptığı ve destek verdiği için daha önce ‘provokatör’ ilan ettiği Türkiye Komünist Partisi’ni tekrar hedef göstererek bu kez de santralin kapısını yumruklamakla itham etti.

Oysa şirket, eylemden bir gün önce santralde patlama olduğu iddiası ile ilgili “Patlama yoktur. Tesisimizde ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz” açıklaması yapmış, eylemin finalinde de sadece yöreden köylü kadınlar kapısını çaldıkları santrali ziyaret etmek isteyip sonuç alamamıştı.

'Var mıdır? Derneğinizde var değil mi TKP? Bitti!..'

Badem’in ithamlarına “TKP bu ülkede legal bir parti değil midir? Kamu yararı için çalışan bir parti değil midir? Vatanını sevme konusuna gelince de bunun bir ölçüsü yok, “kim daha çok sever” iddialı bir cümledir.” yanıtını veren ÇARÇED sözcüsü Murat Şenel’e, Badem bu kez de “Var mıdır? Derneğinizde var değil mi TKP? Bitti!..” diye konuşarak sözlü saldırısını sürdürdü. Şenel, santrale karşı mücadelede ÇARÇED’in birçok partiden üyesi olduğu gibi TKP’li üyesinin de olduğunu belirtti.