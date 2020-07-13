Cari denge mayısta 3,8 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, Mayıs 2019'da 1 milyar 71 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı döneminde 3 milyar 764 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 8 milyar 244 milyon dolar oldu.

Geçen yılın mayıs ayında 4 milyar 345 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu yılın mayıs ayında 1 milyar 847 milyon dolar açık verdi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 399 milyon dolar azalarak 920 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 36 milyon dolar azalarak 28 milyon dolar oldu.