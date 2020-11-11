Cari işlemler dengesi, eylül ayında 2,36 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari açıksa 27 milyar 539 milyon dolar oldu.
Cari işlemler dengesi, ağustosta 4,6 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 23,2 milyar dolar olmuştu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Cari açık açıklandı
Ödemeler dengesi eylülde 2 milyar 364 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 27 milyar 539 milyon dolar oldu.
Haber Merkezi
Cari işlemler dengesi, eylül ayında 2,36 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari açıksa 27 milyar 539 milyon dolar oldu.
Cari işlemler dengesi, ağustosta 4,6 milyar dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 23,2 milyar dolar olmuştu.