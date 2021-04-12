Cari açık 37,8 milyar dolara yükseldi

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın şubat ayına göre 1 milyar 233 milyon dolar artarak 2 milyar 610 milyon dolara yükseldi.

Cari işlemler hesabının şubatta 2,45 milyar dolar açık vereceği öngörülüyordu. Yıllık cari işlemler açığı da 36,7 milyar dolardan 37,8 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre; dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 122 milyon dolar artarak 2 milyar 65 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 984 milyon dolar azalarak 494 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışların 390 milyon dolar artarak 1 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşmesi şubat ayındaki 'açık'ta etkili oldu.