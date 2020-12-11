Ekonomi geçtiğimiz ekim ayında 273 milyon dolar cari açık verdi. Son 12 aylık dönemde ise cari açık 33,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ekim ayında 150 milyon dolarlık bir açık bekleniyordu.
Haber Merkezi
Cari açık 33,8 milyar dolar oldu
Türkiye ekonomisi ekim ayında 273 milyon dolar cari açık verdi.
Haber Merkezi
Ekonomi geçtiğimiz ekim ayında 273 milyon dolar cari açık verdi. Son 12 aylık dönemde ise cari açık 33,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Ekim ayında 150 milyon dolarlık bir açık bekleniyordu.