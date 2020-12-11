Cari açık 33,8 milyar dolar oldu

Türkiye ekonomisi ekim ayında 273 milyon dolar cari açık verdi.

Haber Merkezi

Ekonomi geçtiğimiz ekim ayında 273 milyon dolar cari açık verdi. Son 12 aylık dönemde ise cari açık 33,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayında 150 milyon dolarlık bir açık bekleniyordu.

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İlk 8 ayda 26,5 milyar dolar cari açık verildi