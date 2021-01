Cargill şeker işini bırakıyor

Uluslararası gıda tekelleri arasında suç dosyası en kabarıklardan biri olan Cargill’in şeker piyasasından çekileceği belirtiliyor. Cargill, Brezilya merkezli Copersucar ile yarı yarıya ortak olarak kurduğu Alvean şirketindeki hisselerini Copersucar’a devretmeye hazırlanıyor. Alvean, 2019-2020 sezonunda dünya şeker ticaretinin yüzde yirmisini gerçekleştirmişti.

Bloomberg’in haberine göre Cargill, anlaşma konusunda açıklama yapma yetkisini de Copersucar’a bırakmış durumda. Anlaşmanın yılın ilk çeyreği bitmeden bağlanıp açıklanması bekleniyor. Cargill’in şeker sektöründen çekilmesinin ardından et ve işlenmiş gıda ticaretine yoğunlaşmayı hedeflediği belirtiliyor.

Mesele spekülasyon yapamamak

Öte yandan, daha iki hafta önce Alvean CEO'su Paulo Roberto de Souza 2020-2021 sezonunda 5 milyon ton, 2021-2022 sezonunda da 6 milyon ton açık olabileceğini; uzun süredir düşme eğiliminde olan fiyatların bu küresel şeker kıtlığı sayesinde tekrar yükselmeye başlayacağını müjdeliyordu. Gerçekten de şeker fiyatları, 2010 yılı sonlarındaki zirve noktasından bu yana, 2016 sonlarındaki daha alçak bir zirve haricinde, sürekli düşüyor.

Şeker fiyatının uzun süredir herkesçe öngörülebilir biçimde azalıyor olması, şeker kağıtları üzerinden spekülasyon kârı elde edilmesini zorlaştırıyor. Bu da, şeker üretip satarak “normal” düzeyde kâr etmek değil, kıtlığın ve öngörülemezliğin sebep olduğu ani fiyat hareketlerini kullanarak “anormal” düzeyde kâr etmek isteyen tekellerin işine gelmiyor. Nitekim, Cargill’in sektördeki en önemli rakiplerinden ADM (Archer-Daniels-Midland) de yakın geçmişte şeker-etanol ticareti faaliyetlerini BP ile kurduğu ortaklık üzerinden yürütmeye başlamış, zamanla bu sektörden çekileceğini açıklamıştı. Benzer biçimde LDC (Louis Dreyfus Company) de şeker ticaretini sürdürüyor ancak Latin Amerika’da sahip olduğu üretim tesislerini bölgesel ortağı Raizen’e devretmek için görüşmeler yapıyor.

Kâr oranları düştükçe

Şeker endüstrisi ve ticaretinde yaşanan bu değişim, aynı zamanda özel şirketlerin üretim ve ticaret kararlarının nasıl sistematik olarak halkın çıkarlarına aykırı olacağını da gösteriyor.

Şeker gibi temel beslenme maddelerinin fiyatlarında, bilhassa tarımsal üretim belli bir istikrara sahip olduğunda, hem keskin hareketler yaşanmıyor, hem de zaman içerisinde talebe oranla üretim arttığı için fiyatlar ve dolayısıyla kâr oranları düşüyor. Böyle olduğunda Cargill gibi emperyalist tekeller üretimden de, spekülasyondan da istedikleri gibi kazanç sağlayamıyor ve bu “az kârlı” işleri emperyalizm piramidinin daha alt basamaklarında yer alan şirketlere devrederek et üretimi gibi kâr oranlarının görece yüksek olduğu alanlara yöneliyor. Bu yönelimin toplumsal ihtiyaçlarla hiçbir alakası yok. Et üretiminin göreli kârlılığı daha hızlı artan bir talepten değil, dünya çapında görece daha yüksek gelirli insanların et talep ediyor olmasından kaynaklanıyor.

Benzer biçimde, Cargill gibi tekeller, 2008 krizi öncesinde anormal yükselmiş olan akaryakıt fiyatlarını fırsat bilerek temel gıda hammaddelerinden işlenmiş gıdadan ziyade yakıt üretmeye başlamıştı. Ne var ki 2008 krizinin ardından düşen fiyatlar, biyoyakıt üretimini de kârlı olmaktan çıkarttı. Nitekim akaryakıt fiyatlarının pandemiyle beraber bir darbe daha almış olmasının, Cargill’in şeker-etanol sektöründen çekilme kararında “bardağı taşıran on damla” olduğu belirtiliyor.

Onlar halkın ihtiyaçlarını hiçe sayarak kâr peşinde koşadursun, sendikaya üye oldukları için işten atılan Cargill Türkiye işçilerinin direnişi geçtiğimiz Pazartesi 1000 gününü doldurdu ve sürüyor.