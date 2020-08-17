Cargill işçileri İstanbul'da yeniden direnişte

Cargill’de çalışırken Tekgıda-İş sendikasına üye olduktan sonra işten çıkarılan ve 2,5 yıl önce fabrika önünde eyleme geçen işçiler, direnişlerini yeniden başlattı.

2,5 yıl önce Bursa Orhangazi’de bulunan fabrika önünde direnişe geçen 14 işçi, 20 Ağustos 2019’da şirketin İstanbul’daki genel merkezi önünde oturma eylemine başlamıştı. Pandemi nedeniyle eylemlerine ara veren Cargill işçileri, bugün Cargill'in müşterilerinden Fasdat Gıda'nın Beşiktaş'taki binası önünde bir basın açıklaması yaptı.

Tekgıda-İş Sendikası Genel Teşkilatlanma Sekreteri İbrahim Ören burada yaptığı açıklamada sadece sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerin 846 gündür direndiğini vurguladı.

Açıklamada “Tekgıda-İş Sendikası hukuka uygun davranırken, Cargill işçisi sadece anayasanın kendisine tanıdığı bir hak olan Sendikalı olma hakkını kullanırken, Geçmişten sabıkalı olan Cargill işvereni ne yapmıştır! Sendikal örgütlenmeyi engellemek için hukuku ve anayasal hakları hiçe sayarak yetki tespiti başvurumuzdan 1 ay sonra 14 arkadaşımızı işten çıkartmış sebep olarak da kota fazlalığı ve daralmayı göstermiştir. Halbuki üretim kapasitenizi ve yatırımlarınızı sürekli arttırdığınızı çok iyi biliyoruz” denildi.

Direnişin devam edeceğini belirten Ören “Amerikan şirketi Cargill; artık sendika düşmanlığını bırakmalı, işten çıkarılan arkadaşlarımızı derhal geri almalıdır! Sizlerin desteği ile Amerikan şirketi Cargill’in emek sömürüsüne son verebilir, anayasal haklara saygı duyar hale getirebiliriz” dedi.

Ören sözlerini şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki günlerde 'Burger King' restoranları önünde yapmayı planladığımız eylemler öncesinden lütfen bize destek verin ve hukuk tanımaz Cargill şirketine baskı yapın! Şunu iyi bilmelisiniz ki; sendika isteyen Cargill işçisi TEKGIDA-İŞ ile mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. İşçi hak ve özgürlükleri, patronların insafına, yerel yöneticilerin sorumsuzca aldığı kararlara teslim edilmeyecek kadar değerlidir ve biz bu değer uğruna her türlü kavgayı vermeye devam edeceğiz.”