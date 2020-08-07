Cargill işçileri direnişe kaldığı yerden başlıyor: Artık oturmak yok!

Cargill’in Bursa’daki fabrikasında sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan işçiler iki yıldır sürdürdükleri direnişin ardından mahkeme kararıyla da haklı bulunmuş, işe dönüşlerinin önü açılmıştı.

Ancak ABD’li gıda tekeli, işçileri işbaşı yaptırmamaya direnince eylemler ve direniş de devam etmişti. Salgın dolayısıyla direnişe ara veren ancak direniş çadırının fabrika önünde tutan ve eyleme devam edeceğini duyuran işçiler, 10 Ağustos itibariyle tüm hızıyla yeniden mücadeleye başlayacak.

‘Salgın arası sona erdi, yeniden eylemlere başlayacağız’

Direnişin başından bu yana yer alan Tek Gıda-İş Sendikası’ndan Suat Karlıkaya, gelinen son duruma ve eylem sürecine ilişkin soL’a yaptığı açıklamada, “Salgın dolayısıyla verilen ara sona eriyor, oturmayı bırakıyoruz, yeniden eylemlere başlayacağız” dedi.

‘Cargill işi parayla çözmeye kalktı, biz işimizi geri istiyoruz’

Direnişin 2,5 yılı bulduğunu, mart ayından açtıkları davayı kazandıklarını belirten Karlıkaya, “Mahkeme sendikal tazminata hükmetti, biz iş başı yapmak için başvurumuzu yaptık ancak şirket yeniden parayla işi çözmeye çalıştı. Biz başından beri söylüyoruz, işçilerin anayasal hakkı ihlal edildi, mahkemeler de bunu onayladı. Biz işimizi geri istiyoruz” ifadesini kullandı.

'Mahkeme kararıyla fabrika önünde olacağız'

Tam yeniden eylemlere başlayacakları sırada pandeminin başladığını belirten Karlıkaya, “Biz şimdi yeniden eylemlere, direnişe başlıyoruz. Oturmayı bırakacağız. İlk eylememiz 10 Ağustos’ta fabrika önünde olacak. 11 Ağustos’ta ise elimizdeki mahkeme kararıyla işbaşı yapmak için yeniden fabrika önünde olacağız, o gün bu karar uygulanmazsa diğer eylemlerimiz başlayacak” dedi.

‘Eylemler Türkiye’yle sınırlı olmayacak’

Cargill’in müşterisi olan firmaların ve şirket merkezinin önünde eylemler planlandığını aktaran Karlıkaya, “Bu hatadan bir an önce dönülmesini istiyoruz. Bu eylemler yalnızca Türkiye’yle de sınırlı kalmayacak. Tek Gıda-İş Sendikası’nın bağlı olduğu uluslarası birlik de yurt dışında eylemlerimize destek için kampanyalar düzenleyecek” diye konuştu.

‘Mücadelemizin tek amacı var’

Verdikleri mücadelenin tek bir amacı olduğunu belirten Karlıkaya, “Arkadaşlarımız işlerine geri dönecek. 2,5 senedir bunun için mücadele veriyoruz. Bu ülkenin kaynaklarını dibine kadar kullanan patronlar istediklerini yaparken, anayasal hakkını kullanan işçiler işinden ediliyor. Bunu kabul etmiyoruz. Biz kazandığımızda bu diğer işçiler için de örnek olacak” dedi.