Çapaklı köylüleri patronlar için 'kamulaştırma' zorbalığına isyan etti

Manisa Salihli’de Çapaklı köyüne yapılmak istenen biyogaz tesisi için geçtiğimiz günlerde acele kamulaştırma ve cumhurbaşkanı kararı ile 107 dönüm tarım arazisine el konulmuştu.

Dün Salihli Çapaklı köyünde bu karara ve tesisin yapılmasına karşı yapılan basın açıklamasına yüzlerce kişi katıldı.

Yapılan basın açıklamasına, Salihli, Alaşehir, Akhisar ve Turgutlu çevre dernekleri, siyasi parti temsilcileri, çeşitli kitle örgütleri ve Soma maden işçileri destek verdi.

Açıklama sırasında “Direne direne kazanacağız” “havama suyuma toprağıma dokunma" sloganları atıldı.

Yapılan konuşmalarda, bu topraklarım sermayeye peşkeş çekilmesine izin verilmeyeceği ve direnişe devam edileceği mesajları verildi.

Özel sektör için kullanılıyor

Yasa gereği sadece istisnai durumlarda uygulanması gereken acele kamulaştırma AKP döneminde genel uygulama haline geldi ve özel sektör için de bu yol sıkça kullanılır oldu.

Kamulaştırma Yasası’nın 27. maddesinde acele kamulaştırma "el koyma" olarak tarif ediliyor. Her geçen yıl kamulaştırma kararlarının sayısı da artıyor. Bu kararların büyük bir bölümü enerji yatırımları ile ilgili ve çoğunluğu da özel sektör yatırımları için alındı.