Çapa'da maske uyarısı yapan sağlık çalışanı darp edildi, ameliyata alındı

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nden bir kişi maskesini doğru bir şekilde takmasını isteyen sağlık çalışanını darp etti. Gözünden yaralanan sağlık emekçisi ameliyata alındı.

Haber Merkezi

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir kişi, maskesini doğru şekilde takması gerektiğini söyleyerek uyarıda bulunan sağlık emekçisini darp etti. Gözünden yaralanan sağlık emekçisi ameliyata alındı.

DHA'nın haberine göre olay sabah saatlerinde İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana geldi. Sağlık çalışanı, maskesini doğru şekilde takmayan bir kişiye uyarıda bulundu. İddiaya göre, uyarıya sinirlenen kişi ile sağlık görevlisi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine maske uyarısında bulunulan kişi, hasta bakıcı olduğu öğrenilen sağlık çalışanını darp etti.

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Şüpheli Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Gözünden yaralanan sağlık çalışanının ameliyata alındığı öğrenildi.

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