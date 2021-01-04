Çapa Tıp'ın ihalesi özel davetle AKP'nin 'seçkin' şirketine verildi

İstanbul Üniversitesi Hasdal Yerleşkesi’nde yapılacak hastane inşaatı için, kapalı kapılar ardında ihale yapıldığı, ihaleden 4 ay sonra açıklandı. 2 milyar liralık ihale özel olarak davet edilen Kolin İnşaat’a verildi. Çapa Tıp Fakültesi’nin Hasdal’a taşınacağı konuşuluyor.

2 milyarlık hastane yapım ihalesinin bildik şirketlerden birine verildiği, ihaleden 4 ay sonra yılın ilk resmi iş gününde Kamu İhale Kurumu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

"İstanbul Üniversitesi Hasdal Yerleşkesi 1. Etap Hastane Binası İnşaatı İle Altyapı Ve Çevre Düzenlemesi İşi" için Kamu İhale Kanunu'nun esas olarak kabul ettiği rekabetçi, şeffaf "açık" usül tercih edilmedi.

İhale, kanunun olağanüstü ve önceden öngörülemeyen haller için istisna olarak belirlediği "pazarlık" usulünü düzenleyen 21b maddesine dayandırıldı. 24 Ağustos'ta gerçekleştirilen ihaleye, 6 şirket, duyuru ilanı yayınlanmadan, kamuoyundan habersiz özel olarak davet edildi.

İmzalar 1 Eylül'de atıldı

Sözcü gazetesinin haberine göre; yaklaşık maliyeti 2 milyar 51 milyon TL olarak belirlenen ihale, 1 milyar 920 milyon TL'ye Kolin İnşaat'a verildi. 11 Eylül'de imzalanan sözleşmeye göre inşaatın 990 günde bitirilmesi öngörüldü. Buna göre inşaatın 7 Haziran 2023 günü bitirileceği kaydedildi.

Kolin İnşaat dünyada en çok ihale alan 5. şirket

Kolin İnşaat, Limak, Cengiz, Kalyon ve MNG ile birlikte AKP iktidarı döneminde aldığı yüzlerce milyarlık kamu projeleriyle dikkat çekiyor. Dünya Bankası'nın "Altyapı Yatırımlarına Özel Sektör Katılımı Veri Tabanı"nda 1990-2020 yılları arasında en çok ihale alan şirketler listesinde Türkiye’den 5 şirket ilk 10’da yer alıyor.

Limak, dünyada en çok altyapı yatırımı ihalesi alan 2’nci şirket olurken, Cengiz 4, Kolin 5, Kalyon 6 ve MNG 7’nci sırada bulunuyor.