Çapa Tıp Dekanı'ndan 'yoğun bakım' uyarısı: Durum ciddi

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yoğun bakım yatak doluluk oranının ve entübe hasta sayısının arttığını belirtti. Tükek önümüzdeki günlerde yoğun bakım yatak sayısına ciddi bir ihtiyaç olacağını vurguladı.

'Durum ciddi'

Tükek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yoğun bakım doluluk oranı artıyor. Entübe hasta sayısı artıyor. Yoğun bakım yatak sayısında böyle giderse önümüzdeki günlerde ciddi bir ihtiyaç olacak. Kalabalık yerlerden uzak durun. İşe gitmek zorunda olmayan vatandaşlarımız gerekmedikçe evden çıkmayın. Durum ciddi" dedi.