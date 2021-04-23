Karikatürist ve Karikatürcüler Derneği eski genel başkanı Canol Kocagöz, 23 Nisan'ı çizdi.

Canol Kocagöz kimdir?

Denizli'nin Çal ilçesinde 1949'da doğan Canol Kocagöz ekonomi eğitimi aldı. 1970'den bu yana çizgileri çeşitli günlük gazetelerde, politika ve sanat dergilerinde yayımlandı. Bir çok afiş, dergi ve kitap kapağı da bulunan sanatçı, Türkiye karikatürcülerinin tek mesleki örgütü olan Karikatürcüler Derneği'nin 1976'da genel sekreterliğini, 1996'da genel başkanlığını üstlendi. Türkiye'de kültür ve sanat hayatının özerkleşmesi çalışmalarında bulunarak Özerk Sanat Konseyi Girişim Kurulu'nun yönetiminde dört yıl karikatürcüleri temsil etti. Türkiye’nin sinema, plastik sanatlar, müzik, sahne sanatları, yazın ve tasarım alanlarının 76 sanat kuruluşunun birliğinden oluşan Özerk Sanat Konseyi’nin 2003 yılında yapılan son genel kurulunda plastik sanatlar alanını temsilen yönetim kuruluna, daha sonra da Özerk Sanat Konseyi genel sekreterliğine seçildi. Bir dönem Özerk Sanat Konseyi dönemi sözcülüğü yaptı. Tomurcuk çocuk dergisi ile Homur mizah dergisi editörlüğünde bulundu.

1999 yılında kurulan ve Kocagöz'ün editörlüğünü yaptığı her sayısı ayrı bir sendika veya demokratik kitle örgütünden çıkan Homur Mizah Dergisi ile yıllardır sendikalarla karikatür arasında köprü görevi görmesini sağladı.

Dört karikatür albümü ile on yedi çocuk kitabı bulunan sanatçı halen Homur Mizah ve Karikatür Grubu’nun çıkardığı Homur Mizah Dergisi ile çocuklara yönelik Kırmızı Metal Karınca dergisinin editörlüğüne devam etmektedir.