Canlı derste beyin kanaması geçiren öğretmen yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel bir kolejde sınıf öğretmenliği yapan Esra Karaman, geçen 29 Nisan'da uzaktan eğitim sistemiyle sabah ilk derste öğrencileri ile buluştu. İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı.

DHA'da yer alan habere göre, beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakıma alınan Karaman, durumunun daha da kötüye gitmesi üzerine Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. İki gün yoğun bakımda tedavi gören Karaman, yapılan müdahalelere rağmen dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Karaman, memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde, dün akşam saatlerinde toprağa verildi.