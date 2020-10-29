Çankırı'da kadın cinayeti

Olay dün sabaha karşı Buğday Pazarı mahallesi Yapraklı Bulvarı'ndaki ikamette gerçekleşti. Yaklaşık bir ay önce eşinden boşanan üç çocuk annesi Gülay Açıkgöz, Adana'dan ayrılarak Çankırı'da ikamet eden ablasına komşu olduktan sonra işe başladı.

Adana'dan Çankırı'ya gelen Mesut Açıkgöz, çilingir yardımıyla söz konusu eve girdi. Burada Gülay Açıkgöz ile tartışan saldırgan, yanında getirdiği silahla eski eşini vurdu.

Ardından olay yerinden ayrılan Mesut Açıkgöz, kaçtığı Adana'da emniyet ekiplerine suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfade üzerine Çankırı'daki adrese giden ekipler, Gülay Açıkgöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mesut Açıkgöz, çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.