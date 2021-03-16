Çanakkale'den bir peşkeş haberi daha: Papaz Plajı 1 milyona kiralandı

Doğal güzellikleri ile öne çıkan Çanakkale'den bir doğal kaynakların sermayeye peşkeş çekilme haberi daha geldi.

Ezine ilçesi Yeniköy’e bağlı, tüm Çanakkalelilerin bildiği ve yazları uğrak yerlerinden biri olan Yeniköy Sahili (halk arasındaki adıyla Papaz Plajı) 1 milyon 200 bin TL bedelle on yıllığına özel sektöre kiralandı.

Kiralanan alanda, resmi açıklamalara göre peyzaj projeleri, enerji nakil hatları, kamp alanları ve sosyal tesisler için toplam 1 milyon 900 bin TL harcandığı biliniyor.

'Sahiller halkındır, satılamaz!'

Bu aleni yağma konusunda Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çanakkale İl Örgütünün yaptığı açıklama şöyle:

"Yıllardır piyasacılığın, rant sevdasının, doymak bilmeyen maden şirketlerinin ormanlarımıza ve dağlarımıza yönelen saldırılarının bir karabasan gibi üzerimize çöktüğü kentimizde; patronlar şimdi de gözünü sahillerimize dikti.

Emekçilerin tüm hak arama mücadeleleri salgın bahane edilerek engellenmeye çalışılırken; AKP tarafından ihaleler durmaksızın sürdürülüyor. Patronlar yağmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta ihaleye çıkartılarak 10 yıllığına kiralanan Yeniköy/Papaz Plajı bunun en son örneği oldu.

Çanakkale ve Ezine halkının tatil yapabildiği kamusal alanlarından olan, bölgenin en temiz suyuna ve kumsalına sahip olan ve Troya Tarihi Milli Parkı içerisinde yer alan bu plaj, üzerine Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından 2 milyon lira harcanarak yapılan iki adet kır lokantası, çadırla konaklama alanları ve diğer ek tesisleriyle birlikte sermayeye peşkeş çekildi.

Dağlarının büyük bir kısmına maden arama izinleri verilen, tarım arazileri eko-turizm adı altında gittikçe daha fazla imara açılmaya başlanan, Cengiz İnşaat’ın şirketlerinin maden ruhsatları toplamaya başladığı kentimizde bu kadar büyük bir sahilin bir şirkete peşkeş çekilmesi Çanakkale için bir ilk olma özelliği taşıyor.

Buna izin vermeyeceğiz!

Çünkü biliyoruz ki buna izin verirsek bu ilk, son olmayacak. Çanakkale halkının yaşadığı kentte denizine gireceği, çadır kuracağı bir sahili kalmayacak.

Buna izin verirsek arkasından Cengiz İnşaat daha kalabalık gelecek, siyanürcü şirket Alamos Gold kovduğumuz yerden geri dönecek.

Çanakkale’ye yönelik giderek şiddeti artan ve hızlanan bu saldırılara karşı şimdi mücadeleyi yükseltme zamanıdır.

Türkiye Komünist Partisi, tüm Çanakkale halkını ormanlarımıza, dağlarımıza, sahillerimize yönelen bu azgın saldırıya karşı hep birlikte mücadele etmeye çağırıyor.

Gelin, bu saldırıyı birlikte durduralım!

Gelin, insanın ve doğanın sömürülmediği bir dünyayı birlikte kuralım!"