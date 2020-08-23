Çanakkale'den bir kadın çığlığı yükseliyor: Çisil Yağmur yalnız değil

Çanakkale Kadın Dayanışma Komitesi, kentte ayrıldığı erkek arkadaşı Oğuzhan Karadal tarafından tehdit ve tacize maruz kalan Çisil Yağmur Taze'nin mücadelesinde yalnız olmadığını duyurdu.

Komiteden yapılan açıklamada "Her kadına yönelik şiddet haberi hem birbirine çok benzeyen bir dizi zorbalık, ihmal ve yalnızlık hem de her bir mağdurun biricik hikayesini içeriyor. Bu düzende yaşamak için mücadele etmek zorunda kalan genç, eğitimli, emekçi bir kadın Çisil Yağmur. Yaklaşık 2,5 ay evvel ayrıldığı erkek arkadaşı Oğuzhan Karadal’ın taciz ve tehditleri ile başa çıkmaya çalışıyor. Oğuzhan Karadal, Halk Eğitim Merkezinde engellilere ders veren bir eğitimci" denildi.

Karadal'ın Çisil Yağmur'a kendisinden ayrılmasına “izin vermeyeceği”ni ya da “ayrılmak istiyorsa, şehri terketmesi gerektiği”ni söylediğini aksi takdirde “bu şehirde yaşatmayacağı” tehditleri savurduğunu duyuran Çanakkale Kadın Dayanışma Komitesi, Karadal'ın Çisil Yağmur’ un hayatını yaşanamaz hale getirdiğine dikkat çekti.

Komiteden yapılan açıklamada Karadal hakkında önce polise, ardından savcılığa defalarca başvuruda bulunan Çisil Yağmur'un, savcılığın verdiği uzaklaştırma kararına rağmen aynı tacizleri yaşamaya devam ettiği vurgulandı. Son olarak Oğuzhan Karadal'ın, arkadaşının evine kadar takip ettiği Çisil Yağmur’u misafir olduğu evde de rahat bırakmadığı ve bir süre camları taşladığını bildiren komite, olaya dair kamera görüntüleri ile karakola ve savcılığa başvurulmasına karşın halen herhangi bir işlem yapılmadığına dikkat çekti.

Çanakkale Kadın Dayanışma Komitesi "Oysa uzaklaştırma kararı olduğu hallerde, herhangi bir ispata gerek olmaksızın uzaklaştırma kararını ihlal eden kişinin 3-10 gün arası zorlama hapsine mahkum edilmesi, ihlalin tekrarlandığı durumlarda bu sürelerin uzaması gerekiyor. Kağıt üzerindeki düzenlemeler bu şekildeyken, bilindiği üzere, uygulama genelde bu netlikte olmuyor. Eğer herhangi bir kamuoyu oluşturulmaz ya da konunun takipçisi olunduğu duyurulmazsa işlemler ya ağırdan alınıyor ya da hiç gerçekleşmiyor" açıklamasını yaptı.

'Takipçisi olacağız, tacizcinin ipliğini pazara çıkaracağız'

Çisil Yağmur Taze'nin en temel yaşam hakkını korumak, sokakta yeniden korkmadan yalnız yürüyebilmek için kararlılıkla sesini duyurduğu belirtilen açıklamada "Çisil Yağmur, artık bu haklı mücadelesinde yalnız değil" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Hayatını yaşanamaz hale getiren bu süreçle başa çıkmaya çalışan Çisil Yağmur’un yolu Çanakkale Kadın Dayanışma Komitesi ile kesişti. Hem işlemeyen hukuk/adalet sisteminin işlemesi için her aşamanın birlikte takipçisi olacağız. Hem söz konusu tacizcinin ipliğini pazara çıkaracağız.

Bir kadın daha hayatta kalma mücadelesi verirken yalnız ve çaresiz kalmayacak. Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacak ve zorbanın değil haklının kazanacağı bir örnek yaratacağız.

Bu haklı mücadele kadına düşman bu düzende soluk almak için mücadele etmek zorunda olduğumuzu ve mücadelede yalnız olmadığımızı bizlere tekrar hatırlatacak.

Çisil Yağmur ve şiddete, tacize, sömürüye karşı tüm direnen kadınları kadın dayanışma komitelerinde yanyana gelmeye, birbirimize güç vermeye çağırıyoruz.

Omuz verin, kadınlar yaşasın…"