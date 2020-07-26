Çanakkale'de orman yangını: Boğaz kapatıldı

Çanakkale'nin Ecebat ilçe merkezi ile Kilitbahir köyü arasındaki Çamburnu mevkiinde orman yangını çıktı.

Yangında çıkan dumanlar Eceabat ilçesi ile tarihi yarımadayı kapladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilirken yangına havadan da bir helikopter ile müdahale ediliyor.

Öte yandan Çanakkale Boğazı yangın nedeniyle 15.40 itibarıyla Çanakkale Boğazı, çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Yangının etkili olduğu bölgenin yakınlarındaki hayvan sahipleri, sürülerinin zarar görmemesi için söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İzmir programını iptal ederek yangın bölgesi Çanakkale'ye geçtiği belirtildi.