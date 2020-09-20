Çanakkale Köprüsü’nde şirketin kasasına girecek parayla en az 3 köprü yapılabilir

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yapımı süren ve 18 Mart 2022 tarihinde açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetini ve günlük araç geçiş garantisini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sordu.

Gelen yanıtları açıklayan Yavuzyılmaz, hazinenin günlük 45 bin araç geçişini garanti ettiğini, geçiş ücretinin ise KDV hariç 15 Avro (134 TL) olarak belirlendiğini belirterek, "Şirket köprünün maliyetini yaklaşık 3 yılda çıkarıyor. Sözleşmedeki birim fiyatlarla hesaplandığında her yıl şirketin kasasına 2 milyar 173 milyon TL girecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin yönelttiği sorulara yanıt verdi.

Maliyeti 7 milyar 145 milyon TL

Yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sözleşmedeki maliyet bedelini soran CHP'li Yavuzyılmaz, "Gelen yanıta göre bu maliyet 7 milyar 145 milyon TL. Sözleşme gereğince 1915 Çanakkale Köprüsü'nde otomobil araç geçiş ücreti 15 Euro KDV" dedi.

Her yıl 2 milyar 173 milyon TL şirketin kasasına girecek

Köprünün işletmeye açılacağı tarihten işin devredileceği tarihe kadar geçecek sürede hazinenin her gün 45 bin araç için garantisi verdiğini belirten Yavuzyılmaz, şu bilgileri verdi:

"Şirket köprünün maliyetini yaklaşık 3 yılda çıkarıyor. Sözleşmedeki birim fiyatlarla hesaplandığında her yıl şirketin kasasına 2 milyar 173 milyon TL girecek. Sözleşmenin süresi ise 16 yıl 2 ay olarak belirlenmiş. Köprü, Karayolları'na devredilene kadar geçecek olan sürede şirketin kasasına girecek olan parayla en az 3 tane 1915 Çanakkale Köprüsü yapmak mümkün.”

ANKA’ya konuşan Yavuzyılmaz yurttaşların işsizlikle, yoksulluk ve ekonomik krizle yaşam mücadelesi verdiğini ifade ederek, "Bu köprü geçişleri hazine garantileriyle vatandaşımızın sırtına daha fazla yük yükleyip yandaşı zengin etmek. Yazıktır, günahtır" dedi.