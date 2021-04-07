Çanakkale İl Genel Meclisine CHP çoğunluğuna karşı AKP'li başkan

İki yıl süreyle seçilen Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı CHP üyesi Sadık Göğüsgeren'in görev süresinin dolmasıyla birlikte meclis dün tekrar seçime gitti.

CHP'nin adayı Nihat Öner'in karşısına bağımsız aday olarak çıkan CHP Çanakkale Eski İl Başkanı ve CHP'li İl Genel Meclisi üyesi Nejat Önder AKP ve MHP'nin oylarıyla seçimi kazanarak yeni il genel meclisi başkanı seçildi. CHP'nin 18, AKP-MHP grubunun ise 16 üyesinin olduğu mecliste bağımsız aday Nejat Önder 16 oy alan CHP adayını 17 oyla geride bıraktı.

AKP Çanakkale İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada bir dönem Çanakkale'de CHP merkez ilçe ve il başkanlığı yapan ve yeni il genel meclisi başkanı seçilen Nejat Önder'in bugün Ankara'da yapılacak törenle AKP üyesi olacağı duyuruldu.

Çanakkale'de il genel meclisi imar, madencilik gibi projelerin tartışıldığı bir kurul olarak kent için kritik bir konumda.