Çanakkale Belediye Meclisi’nde Covid-19 vakası: 92 kişi karantinada

Çanakkale Belediyesi’nde 3 Eylül’de yapılan meclis toplantısının ardından CHP’li üye Erdal Gezen’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, birim müdürleri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 92 kişi, 7 gün süreyle karantinaya alındı.

Belediye’den yapılan açıklamada, CHP’li Gezen’in ve karantinaya alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Açıklamada şöyle denildi: "CHP Belediye Meclis Üyemiz Sayın Erdal Gezen’de Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Sağlık Müdürlüğümüzle irtibat sağlanarak 3 Eylül 2020 Belediye Meclis oturumunda bulunan herkesin bugünden (8 Eylül 2020) itibaren yedi gün süreyle karantina altına alınması kararlaştırılmış, bu doğrultuda 92 kişi izolasyona alınmıştır. Hem Meclis üyemiz Erdal Gezen’in hem de izolasyona alınan tüm kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve gerekli önlemlerin alındığı bilgisini kamuoyuna duyurur, Meclis Üyemiz Sayın Erdal Gezen’e acil şifalar dileriz."