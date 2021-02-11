Çanakkale açıklarında Ro-Ro gemisinde yangın

Çanakkale açıklarında, İtalya'nın Trieste Limanı'na seyir halindeki Ro-Ro gemisinde yangın çıktı.

AA'da yer alan habere göre, İstanbul Tuzla Limanı'ndan hareket eden ve Çanakkale Boğazı yönüne ilerleyen Türk bayraklı 193 metrelik "Gallipoli Seaways" isimli geminin ana güvertesinde personel tarafından duman fark edildi.

Gemi kaptanının, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri ile iletişime geçerek yangın çıktığını bildirmesi üzerine yangının çıktığı geminin bulunduğu bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-4" ve "Kurtarma-10" römorkörü gönderildi.

Bir otobüsün tutuşması sonucu çıkan yangının kısa sürede büyüyerek geminin çeşitli noktalarına sıçradığı aktarıldı.

Bozcaada açıklarına gelen gemideki yangına iki yönünden müdahale ediliyor.

Gemide, 22 personel ve 2 yolcu ile 220 aracın bulunduğu öğrenildi.

Limana yanaştırıldı

Ro-Ro gemisi, Yeniköy sahilinde bulunan özel bir çimento firmasının limanına yanaştırıldı. Gemide söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Konuyla ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada; “22 personel, 4 yolcu ve 221 araçla İtalya'ya giderken yangın çıkması sonucu müdahale ettiğimiz GALLIPOLI SEAWAYS isimli gemi, karadan da müdahaleye imkân vermek amacıyla römorkörler yardımıyla Akçansa Limanı'na çekildi” denildi.