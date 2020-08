Can Yücel Datça'da anıldı

Şair Can Yücel ölümünün 21. yılında her yıl olduğu gibi bu yıl da Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi'nin (UKKSA) düzenlediği "Can Baba'ya Bin Selam" etkinliğiyle anıldı.

Dün saat 16.00'da Yücel'in mezarı başında düzenlenen anmada Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, şair Namık Kuyumcu, yazar Nedim Gürsel, gazeteci Vecdi Sayar ve UKKSA kurucusu Nevzat Metin birer konuşma yaptı.

Mezar başındaki törenin ardından saat 18.00'de Yakaköy'de bulunan Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi'nde bir etkinlik yapıldı. Burada Can Yücel'in kızı Güzel Yücel yaptığı konuşmada babasını ve bu yıl yaşamını yitiren annesi Güler Yücel'i andı. Gece İhsan Eş'in "Anadolu Türküleri" dinletisiyle sona erdi.