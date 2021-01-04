Can Ataklı'ya soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Ataklı hakkında "Tayyip Erdoğan'ın seçimle bu ülkenin başından gitmesi bana pek mümkün görünmüyor" sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Yandaş Sabah gazetesi, Kardeşlik Derneği'nin Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturma başlattığını duyurdu.

Ataklı YouTube'dan yayımladığı videoda şunları söylemişti:

"Tayyip Erdoğan seçimle gider mi? Bana göre hayır. Tayyip Erdoğan'ın artık seçimle bu ülkenin başından gitmesi bana pek mümkün görünmüyor. Ne demek seçimle gitmez? O zaman darbe mi olacak? Darbe ihtimalini en en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor.

Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım. Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi."

AKP Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında Ataklı'yı hedef alarak "Bunlar ruh sağlığı yerinde insanlar değil. Darbe bir millete yapılacak en büyük kötülüktür. Darbe, bir millete düşmanın yapamadığı düşmanlığı yapma mekanizmasıdır. Darbe bir milletin namusuna saldırısıdır. Bunu ağzına alan kişinin vatanseverlikle hiçbir ilgisinin olmadığı açıktır" ifadelerini kullanmıştı.