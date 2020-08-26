Can Ataklı'ya hapis istemiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' davası

Gazeteci Can Ataklı hakkında bir televizyon programında deprem vergileri üzerine kullandığı ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Ataklı hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla, Can Ataklı ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

DHA'nın aktardığı habere göre "Gün Başlıyor" isimli programın sunuculuğunu yapan Ataklı'nın 26 Şubat 2020 tarihli program sırasında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'te bulunduğu iddiası üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede, Can Ataklı'nın savunmasına yer verilerek programda toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı hususunda eleştirilerini dile getirdiğini, Cumhurbaşkanının ismi ve makamını konuşmasında geçirmediğini, herhangi bir imada bulunmadığını belirterek suçlamayı kabul etmediği anlatıldı.

İddianamede, dosya kapsamına göre atılı suçu işlediği iddia edilen Ataklı'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Can Ataklı, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.