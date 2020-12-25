Can Ataklı hatırlattı: 'Tuhafazakar' başlıklı yazı hâlâ yasaklı



Tuhafazakar Süslümanlığın Ekonomi Politiği.

Orhan Gökdemir'in 21 Mayıs 2016 tarihinde soL'da yayınlanan köşe yazısı bu başlığı taşıyordu. Şu anda erişimi engellenmiş durumda.

O yazı şu sözlerle bitiyordu:

Muhafazakâr tuhafazakara, müslüman süslümana dönüşüyor büyük bir hızla. Hayat yeniyor gericinin toplum tasavvurunu; tesettürünü, türbanını, terliğini piyasanın sihirli elleriyle eğip büküyor. Elde kalan cahil bir diktatör ile onun sisteme yaydığı karanlıktan ibaret.

Aydınlığı çoğalttığımızda o karanlık da dağılmaya mahkûmdur!

Yazı, tuhafazakar iktidarın alaturka yasaklama hukukunun etkin bir parçası olan "erişim engellemeyle" hızlıca yüzleşti ve yayından kaldırıldı.

Erişim engelleme kararını yazıda anılanlardan Nureddin Yıldız'ın Orhan Gökdemir aleyhine açtığı hakaret davası izledi. Hakaret davası mahkemenin 2900 lira para cezası vermesiyle sonuçlandı. 2900 lira itiraz sınırının altındaydı! Yazar Gökdemir, bu kararı temyiz edemeyecekti.

Nureddin Yıldız dedik ama unutanlar olabilir.

Hani şu "6 yaşında kız çocuğu evlendirilebilir" dediği video görüntülerini tek tek bulup sildirdikten sonra bu görüntülerde geçen sözler yüzünden kendisine "pedofil" diyenlere hakaret davası açan Yıldız. Yanlış anlaşılmasın video görüntüleri gizlice çekilmiş filan da değildi. Esasen Nureddin Yıldız, zamanında göğsünü gere gere yayınlamış, müridlerine ve kamuoyuna sunmuştu onları. (Tuhaf tabii!)

Can Ataklı bugün Korkusuz'da yayımlanan köşe yazısında bu alt başlığı açmış: Tuhafazakar Türkiye. Bu bölüm şöyle:

Tuhafazakar Türkiye

Bu başlığı dün OdaTV’nin bir haberinde gördüm.

Tuhaf’la muhafazakar’ın birleştirilmesinden oluşuyor.

Çok hoşuma gitti çok da güldüm.

OdaTV haberinde “çok muhafakazar” görünen bir TV kanalının, vıcıklaşmış bir aile içi çekişmeyi ballandırarak ekrana taşıması anlatılıyor.

Haberin ayrıntısı çok da önemli değil.

Çünkü zaten sözde muhafazakar kanalların çoğunda bu tür ibretlik programlar yapılıyor.

Onlar yapınca “güzel” oluyor tabii.

Ben “tuhafazakar” kelimesine bayıldım.

“OdaTV’ciler mi buldu bunu acaba?” diye baktım.

Yok, değilmiş. İki yıl önce Tuncay Özkan da kullanmış.

Ama bu kelimenin asıl mucidi Orhan Gökdemir’miş.

Bilenler biliyor tabii Orhan Gökdemir’i ama bilmeyenler çok şaşıracaktır, çünkü bu yazarın hepsi akademik nitelikli 26 basılı kitabı var.

İnsanın çok hoşuna gidiyor bunlar.

İşte Ataklı'nın andığı tuhafazakar teriminin yine "mucidi" Orhan Gökdemir tarafından kullanıldığı bir yazı şu anda yasaklı. soL Haber Portalı'nda yayımlanmış olan yazıya erişilemiyor.

Öte yandan basılı kitapların engellenmesinin nasıl sınırı varsa, nasıl insanlar bu "emanetleri" bir kenarda saklayıp tekrar okuyor ve okutuyorsa, Internet'te de bir "emanet" arşivi var. "Zaman makinesi" de deniliyor.

Bu arşivde arayarak "engellenmiş yazı"nın henüz engellenmemiş olduğu zamana yolculuk yapabiliyorsunuz.

Bu arada erişim engelleme kararıyla ilgili soL'un yaptığı itiraz şu anda Anayasa Mahkemesi aşamasında.