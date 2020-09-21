Çamlıca’da eski vericilerin sökümüne başlandı

İstanbul Çamlıca Tepesi’nde görüntü kirliliği oluşturan ve işlevsiz kalan eski anten ve kulelerin sökülmesine başlandı.
Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin faaliyete geçmesinin ardından işlevsiz kalan eski vericilerin söküm işleminin bugün başladığı belirtildi.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Biliyorsunuz; Küçük Çamlıca’daki yeni anten kulemiz bitti, faaliyete geçti. Çamlıca Tepesi’ndeki anten kalabalığı artık işlevsiz. Bugün Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söküm başladı" dedi.