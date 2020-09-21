Çamlıca’da eski vericilerin sökümüne başlandı

Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliğine yol açan eski anten ve kulelerin sökülmesine başlandı.

Haber Merkezi

İstanbul Çamlıca Tepesi’nde görüntü kirliliği oluşturan ve işlevsiz kalan eski anten ve kulelerin sökülmesine başlandı.

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nin faaliyete geçmesinin ardından işlevsiz kalan eski vericilerin söküm işleminin bugün başladığı belirtildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Biliyorsunuz; Küçük Çamlıca’daki yeni anten kulemiz bitti, faaliyete geçti. Çamlıca Tepesi’ndeki anten kalabalığı artık işlevsiz. Bugün Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söküm başladı" dedi.