Çamlı: İmamoğlu kafası tabuta küt diye çarptığı zaman beni görecek

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, katıldığı bir Youtube yayınında Ekrem İmamoğlu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Joe Biden denen adam, 'İstanbul'da Tayyip'in partisi çıkartıldı' diyor. 'Tayyip'in partisi çıkartıldı, Amerika'nın partisi geldi demektir' bu" diyen Çamlı, "Jönü kim, Ekrem İmamoğlu. Beni kahrediyor. Beni düşman zannediyordur. Vallahi billahi tallahi, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ve domuzu 2 dakikada yemekle övünen Canan denen kızdan 1 milyon kat daha yakın olarak Ekrem'e bunları söylüyorum. Bunu ruz-i mahşerde Ekrem görecek. Kafası tabuta küt diye çarptığı zaman karşısında beni görecek. Bunu ciddi söylüyorum" ifadesini kullandı.