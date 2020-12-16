'Camiye sokulmasınlar, cenaze namazları kılınmasın'

“Erkeğin farklı illerde eşi olabilir” sözleriyle gündeme gelen Yalova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doç. Dr. Ebubekir Sifil, yine tepki çeken ifadeler kullandı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sifil, Diyanet'e seslenirken, gazeteciler için tepki çeken sözler sarf etti.

Gazeteciler Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman öldüğünde cenazelerinin camiye sokulmamasını isteyen Sifil, cenaze namazlarının da kılınmamasını istedi.

Sifil'in paylaşımı şu şekilde:

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NA BİR TEKLİF: Başta Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman olmak üzere dinî sembol ve değerlerle, duayla, namazla... alay edenler, kim olurlarsa olsunlar, öldüklerinde cesetleri camilerimize sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın."

