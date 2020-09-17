Camiden Bella Çav yayını görüntülerini paylaştığı için hedef gösterilen Özdemir hakim karşısında

İzmir'de, cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin görüntüleri sosyal medya paylaşmasının ardından hedef gösterilip tutuklanan, hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan iddianame hazırlanmasının ardından tahliye edilen eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in yargılanmasına başlandı.

Hakkındaki suçlamayı reddeden Özdemir "Halkı kin ve düşmanlığa sevk edenler, bizi buraya getirenlerdir. Ben hukuksuzluk yaşadım ve beraatımı istiyorum" dedi.

Mayıs ayında İzmir'de bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan Özdemir, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve sevk edildiği 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan tutuklanmıştı. Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ'ın tutukluluğa yaptığı itiraz, 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından "adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı" gerekçesiyle reddedilmişti. Özdemir hakkında savcılık tarafından "halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmiş, mahkeme, iddianamenin kabul edilmesinin ardından Özdemir'i tahliye etmişti.

Özdemir bugün 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Özdemir’in yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP’li milletvekilleri Özcan Purçu, Atilla Sertel, Murat Bakan ve Kamil Okyay Sındır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP PM üyesi Devrim Barış Çelik ve eski bakan Yaşar Okuyan, avukatlar ve partililer katıldı.

Üzerine atılı suçları kabul etmediğini söyleyen Özdemir, “20 Mayıs'ta farklı camilerde müzik yayını yapıldığını basından öğrendim. 2 saat sonra da konuya dikkat çekmek için paylaşımda bulundum. Paylaşımlarım saatleri de bellidir. Ancak gece saatlerinde hakkımda karalama kampanyası başlatıldı ve hedef gösterildim. Bunu kınadığımı da zaten sosyal medyada yaptığım paylaşımda belirtmiştim. Ben gözaltındayken bir gün sonra yine farklı camilerden müzik yayını yapıldığını öğrendim. Bu da duruma dikkat çekme çabamın haklı olduğunu gösteriyor. Asıl mağdur benim. Bayram günü ailemden ayrı bırakıldım. Kişiliğime, onuruma hakaretler edildi, tehdit mesajları aldım. Sağlık sorunları olan annem ölümle burun buruna geldi. Halkı kin ve düşmanlığa sevk edenler, bizi buraya getirenlerdir. Ben hukuksuzluk yaşadım ve beraatımı istiyorum" dedi.

Özdemir’in avukatı Süleyman Karadağ da "Müvekkilin eylemleri, herhangi bir suçun konusunu oluşturmamıştır. Hiçbir yorum yapmadan 2 saat önce basında paylaşılan bu videoları hesabından paylaşması, hangi suçun unsurunu oluşturmaktadır?" diyerek beraat talebinde bulundu.

DHA'nın aktardığına göre hakim, Özdemir’in suçunun sübutu halinde hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan cezalandırılma olasılığına karşı ek savunma hakkı verilmesine hükmetti. Bunun üzerine ek savunmasını yapan Özdemir, yaptığı paylaşımlarda küçümseme ve alay olmadığını belirterek, "Her yurttaş gibi olgu aktarımı yaptım. Halkın dini değerlerini aşağılamaktan dolayı hakkımda soruşturma açıldı. Ardından da soruşturma maddem değiştirildi. Edindiğim değerler ışığında bu suçlamayı kendime hakaret sayarım. Her canlı için demokrasi mücadelesi veren biri olarak bu suçu kabul etmiyorum ve suç işlediğimi düşünmüyorum" dedi.

Hakim, ilgili kolluk birimine müzekkere yazılıp iddianamede ek yapılarak sanığın iddianameye konu paylaşımları sonucunda sosyal medyada, basın yayın organlarında ve kamuoyunda, sanığa ve eylemine karşı toplumun kesimleri arasında oluşmuş ve ortaya çıkan bir infial, herhangi bir taşkınlık olup olmadığını, kamu barışını bozan veya bozmaya elverişli herhangi bir somut olgu meydana gelip gelmediğinin araştırılıp mahkemeye sunulmasına hükmederek duruşmayı erteledi.