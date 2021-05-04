Camide biber gazı sonrası operasyon: Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Gaziantep'teki bir camide "itikaf yapmak" isteyen Furkan Vakfı üyelerine polis biber gazıyla müdahale etmişti.

Olayın ardından Vakfın Başkanı olan Alparslan Kuytul, Adana'da gözaltına alındı.

Kuytul'un hesabından yapılan açıklamada, "An itibari ile Alparslan Kuytul Hocaefendi, 14 yaşındaki oğlu ve birçok ildeki Furkan Gönüllüsü, itikaf ibadeti için bulundukları camilerde eş zamanlı operasyon ile gözaltına alındılar!" denildi.

Furkan'dan açıklama

Ankara Furkan Vakfı Temsilciliği'nden yapılan açıklamada "Alparslan Kuytul ve yüzlerce Furkan gönüllüsü gözaltında" denildi.

Açıklamada, "Gecenin geç vakitlerinde,02.30 sularında, düzenlenen eş zamanlı operasyonla, ibadet ettikleri camilerden gözaltına alınan Alparslan Kuytul Hocaefendi ve Furkan Gönüllüleri götürüldükleri merkezlerde, yakınlarına bilgi verilmeden saatlerdir bekletiliyor. Tek başına tutulduğu öğrenilen Alparslan hoca hakkında ise avukatlarına hiçbir bilgi verilmiyor" ifadesi yer aldı.