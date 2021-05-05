Camide biber gazı açıklaması: Etik sorumlusuyum, istifa ediyorum

Gerici Furkan Vakfı üyelerine camide müdahale edilmesi sonrasında yaşanan tartışmaların ardından istifa eden Gaziantep İl Emniyet Müdürü bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde gerici Furkan Vakfı üyelerine camide polisin müdahalesi, bu müdahalede gaz kullanılmış olması tartışma yaratmış, iktidar cephesinden de bunun bir provokasyon olduğu söylense de gaz kullanılmasının yanlışlığı kabul edilmişti.

Camide biber gazı sıkılması ve içeride yaşanan arbede üzerine soruşturma başlatılmış, gazı kullanan personel görevinden uzaklaştırılmıştı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek hatalı müdahale şeklinin 'etik sorumluluğunu' kabul ettiğini söyleyerek emekliliğini istedi ve istifa etti.

Zeybek bugün yaptığı açıklamada Furkancıların provokasyon yaptığı, müdahalenin gerekli olduğunu belirterek "Bugüne kadar edindiğim devlet tecrübesi ve görev bilincim, bu haklı ama provokatörlerin ekmeğine yağ süren bir personelin sorunlu müdahale biçimini, devletimizin ve Türk Polis Teşkilatının yıpratılmaması adına, emrimdeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorumluluğuyla, yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve her bir meslektaşım gibi özveriyle görev yaptığım Emniyet Teşkilatından 04.05.2021 günü emekliliğimi istemiş bulunmaktayım." dedi.

Zeybek'in açıklaması şu şekilde:

"Gaziantep İl Müftüsünün 03.05.2021 günü saat 05.40’da 40-50 kişilik grupların camileri boşaltmamakta direndiğine ve desteğe ihtiyaçları olduğuna dair talebi üzerine, tarafımdan günün nöbetçi müdürüne yeterince kuvvet alarak din görevlilerine destek olunması talimatı verilmiştir. Pandemi koşullarında alınan önlemleri çarpıtarak halkımızı kışkırtmak amacıyla, İslam dininin kutsalları da istismar edilmek suretiyle bir provokasyon girişiminde bulunulmuştur.

Salgın sebebiyle alınan tedbirlere uymamak, toplum sağlığını hiçe sayarak tehlikeye düşürmek olduğu gibi, dinimize göre de büyük bir vebal ve kul hakkı ihlalidir. Her gün yüzlerce kişinin vefat ettiği bir ortamda, önce sözlü ikazlarda bulunulmuş, gurubun hakaret ederek eylemlerine devam etmesi üzerine kademeli olarak müdahale edilmiştir. Ancak bu haklı müdahale esnasında orada bulunmaması gereken bir personelimiz, bizim de asla kabul edemeyeceğimiz bir şekilde cami içinde biber gazı kullanmış ve derhal görevden uzaklaştırılarak sorumlular hakkında gerekli soruşturma işlemi başlatılmıştır.

Bugüne kadar edindiğim devlet tecrübesi ve görev bilincim, bu haklı ama provokatörlerin ekmeğine yağ süren bir personelin sorunlu müdahale biçimini, devletimizin ve Türk Polis Teşkilatının yıpratılmaması adına, emrimdeki personelin bu hatalı eyleminin etik sorumluluğuyla, yaklaşık 37 yıldır büyük bir şevk ve her bir meslektaşım gibi özveriyle görev yaptığım Emniyet Teşkilatından 04.05.2021 günü emekliliğimi istemiş bulunmaktayım.

Beni dört ilin İl Emniyet Müdürlüğüne layık görüp emanet eden devlet büyüklerime, birlikte görev yapmaktan onur duyduğum adli, askeri ve mülki erkan ile tüm meslektaşlarıma, bu zorlu meslek yaşantım boyunca daima destek ve fedakarlıklarıyla yanımda olan eşim ve evlatlarıma, her şeyin en iyisine layık yüce milletimize şükranlarımı sunuyorum."

Yerel basında çıkan haberlere göre Zeybek kararını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüştükten sonra onun talebiyle aldı.