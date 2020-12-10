Camide Bella Çav çalınmasıyla ilgili paylaşıma beraat

İzmir’de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden Bella Çav şarkısının çalınmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı için yargılanan eski CHP il yöneticisi Banu Özdemir beraat etti.

Beraat kararını sosyal medya hesabından duyuran CHP İzmir İl Başkanı Av. Deniz Yücel "Camide şarkı çalınmasına tepki olarak sosyal medyadan paylaşım yapan arkadaşımız Banu Özdemir beraat etti. Türk yargısı önemli bir sınav verdi. Hukuka, yasaya ve adalete bağlı yargı mensuplarına selam olsun" dedi.