Camide Bella Çav çalınmasıyla ilgili paylaşıma beraat

İzmir'de cami hoparlörlerinden Bella Çav çalınmasına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaştığı için yargılanan eski CHP il yöneticisi Banu Özdemir beraat etti.

Haber Merkezi

İzmir’de, merkezi sistemin frekansına girilip bazı camilerden Bella Çav şarkısının çalınmasına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı için yargılanan eski CHP il yöneticisi Banu Özdemir beraat etti.

Beraat kararını sosyal medya hesabından duyuran CHP İzmir İl Başkanı Av. Deniz Yücel "Camide şarkı çalınmasına tepki olarak sosyal medyadan paylaşım yapan arkadaşımız Banu Özdemir beraat etti. Türk yargısı önemli bir sınav verdi. Hukuka, yasaya ve adalete bağlı yargı mensuplarına selam olsun" dedi.

İlgili Haber

Banu Özdemir: Rapor suçsuz olduğumu kanıtlıyor

İlgili Haber

İzmir'de bugün camilerden Bella Çav çalındı, soruşturma başlatıldı

İlgili Haber

İzmir’de tutuklanan CHP’li Banu Özdemir için tahliye kararı

İlgili Haber

Bu gurur CHP’nin: CHP üyesi Banu Özdemir nasıl tutuklandı?