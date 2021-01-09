Cami imamından 'aşı' önerisi: Önce CHP'lilere yapalım...

Tokat’ın Erbaa İlçesinde cami imamı olan Ayhan Keskin, sosyal medya hesabından "Aşıyı önce CHP'lilere yapalım işe yararsa millet kurtulur, işe yaramazsa vatan kurtulur" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Sözcü'de yer alan habere göre, CHP İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu, imam hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaoğlu, “Kullanılan ifadeler, halk içindeki konumu ve mesleği itibarıyla düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Önemle belirtiriz ki şüphelenin, siyasal eleştiri yapma durumu ve konumu bulunmamakta olup kasten CHP’yi aşağılama amacı güttüğü açıkça ortadır” diyerek imam Ayhan Keskin hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından” dava açılması için şikayette bulundu.