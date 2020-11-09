Çam ve Sakura’da sağlıkçılardan her hafta eylem kararı

İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde çalışan hekimler ve sağlık emekçileri bugün hastane önünde düzenledikleri alkışlı eylemle pandemi yönetiminde söz sahibi olmak ve hâlâ ödenmeyen Haziran ve Temmuz ayına ait ek ödemelerinin ödenmesi için eylem yaptı.

Hastane önünde öğle saatlerinde bir araya gelerek alkışlarla protesto eylemi yapan sağlık çalışanları talepleri karşılanana dek her pazartesi günü saat 12.30’da eylem yapma kararı aldıklarını açıkladı.

Sağlık çalışanları dakikalarca süren alkışlı eylemde yaptıkları açıklamada pandemide yalnız bırakıldıklarını belirterek seslerine kulak verilmesi çağrısında bulundu.

'Kalabalıklar önlenmiyor, sağlık çalışanı salgınla baş başa bırakılıyor'

Yapılan açıklamada “Ülkemizde ikinci dalga yaşanırken, bu savaşta sağlık çalışanları olarak tek başımıza kaldık, Kalabalıklar önlenmiyor, salgınla sağlık çalışanı baş başa bırakılıyor, lafa gelince büyük savaş verdiği söylenen sağlık çalışanları, söz konusu özlük hakları olunca üç maymunla karşılaşıyor, Halkımızın sağlığı için canla başla büyük savaş veren sağlık çalışanlarının ruh hali önemsenmiyor, özlük hakları gasp ediliyor ve emeklerinin karşılığı verilmiyor. Bizler tükeniyoruz, tükendik” denildi.

'Mobbing ve baskıya maruz bırakıldık'

Taleplerine yanıt verilmediğini aksine haklarını aradıkları için baskıya maruz kaldıklarını belirten sağlık çalışanları “Gelinen noktada Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık çalışanları olarak her türlü çağrıya rağmen yetkili sendikadan destek alınamaması üzerine mesaimizi aksatmadan ve hasta mağduriyetine sebep olmadan 5-6 Ekim 2020 tarihlerindeki ‘Geçinemiyoruz, tükendik’ haykırışımıza somut hiçbir cevap verilmedi. Aksine kısıtlı hekim sayımız olmasına rağmen üzerimizdeki iş yükü artırılmakla beraber ciddi mobbing ve baskılara maruz bırakıldık” açıklamasını yaptı.

Talepler

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sağlık çalışanları, taleplerini şöyle sıraladı: