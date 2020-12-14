Çalışmaya zorlanan işçi virüs kaparak ailesini kaybetti, valilik patronu savundu

Gaziantep'te Başpınar Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Sanat Ambalaj fabrikasında çıkan koronavirüs vakasının ardından patrona “temaslı” olduğunu söyleyerek "karantina izni" isteyen işçi İbrahim Karaoğlan’a izin verilmedi.

Evrensel'den Deniz Kar'ın haberine göre, 13 Ağustos’ta koronavirüse yakalanan işçi önce annesi Hanım Karaoğlan’ı, birer hafta ara ile babası Mehmet Güllü Karaoğlan’ı ve ağabeyi Sabit Karaoğlan’ı kaybetti.

Yaşananların ardından ise Karaoğlan önce ücretsiz izne çıkarıldı, arından ise “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller davranışlar” sergilediği gerekçesiyle işten atıldı.

Valiliğin savunması: İşçi 'temaslı' olarak bildirilmedi

Konuya ilişkin açıklama yapan Gaziantep Valiliği, pozitif vakaların beyanına göre temaslılar otomatik olarak izinli sayıldığını, ancak Karaoğlan'ın, resmi kayıtlara göre ailesi tarafından temaslı olarak bildirilmediğini savundu.

Valiliğin basın açıklaması şöyle:

Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın mecralarında yer verilen haberlerde Gaziantep’te bir firmada çıkan korona virüs vakasının ardından işverene “temaslı” olduğunu söyleyerek ‘karantina izni’ isteyen İ.K isimli işçiye izin verilmediği, 13 Ağustos 2020’de korona virüse yakalanan işçinin önce annesi H K’nin, birer hafta ara ile babası M. G. K. ve ağabeyi S.K’nin vefat ettiği bilgilerine yer verilmiştir.

Haberde sözü edilen durum ile ilgili filyasyon ve temaslı sürecindeki aksaklıklardan dolayı tedbir alınmadığı ve işçiye bulaşan hastalığın ev halkının ölümüne sebebiyet verdiği iddiaları oluşmaktadır. Öte yandan işverenin habere konu işçiye haksız işten çıkarma işlemi uyguladığı iddiaları ile şikayete konu olan süreç de devam etmektedir.

Tüm bu iddialarla ilgili yapılan incelemede;

1. PCR Covid -19 tanı testi yapılması sonucunda pozitif olduğu tespit edilen hastaların beyanı ile filyasyon ekiplerimiz tarafından temaslı listesi oluşturulmakta ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla temaslı vatandaşlarımız karantinaya alınmaktadır. Karantina süreci başlayan temaslılardan evleri uygun olmayan vatandaşlar ekiplerimiz tarafından yurtlara yerleştirilmekte ve izolasyon süreçleri burada takip edilmektedir. Temaslı vatandaşlarımıza işverenin izin verme ya da vermeme inisiyatifi yoktur, pozitif vakaların beyanına göre temaslılar otomatik olarak izinli sayılmaktadır. Bahse konu İ.K. isimli işçi, resmi kayıtlara göre ailesi tarafından temaslı olarak bildirilmemiş, ayrıca 13,16-ve 20 Ağustos tarihlerinde yaptırdığı Covid-19 PCR tanı testlerinde negatif olarak tespit edilmiş ve Kovid-19 hastası olmadığı anlaşılmıştır. İ.K.’nin kendisi Covid-19 hastası olmadığı için ailesine bulaştırma ihtimali ortadan kalkmaktadır.



2. İ.K isimli işçiye kendi beyanına istinaden 13-26 Ağustos 2020 tarihleri arası, 27 Ağustos- 5 Eylül 2020 tarihleri arası ve 7-13 Eylül 2020 tarihleri arası aile hekimi tarafından “şüpheli hastalıklar ve durumlar için diğer gözlem” teşhisiyle rapor verilmiş ve işçi bu raporları kullanmıştır.



3. Daha sonra İ.K isimli işçiye kendi isteği üzerine 16 Eylül-16 Ekim 2020 tarihleri arasında ve akabinde 17 Ekim-16 Kasım 2020 tarihleri arasında toplamda iki ay izin verilmiştir. İ.K. izinlerin ardından 17 Kasım 2020 tarihinde işe başlayış yapmamış ve kendisine firma tarafından 26 Kasım 2020 tarihinde posta kanalıyla işe dön daveti yapılmıştır. İ.K, 5 Aralık 2020 tarihinde yazıyı teslim almış, bekleme süresinden sonra işe gelmediği için 9 Aralık 2020 tarihinde devamsızlıktan işten çıkartılmıştır.



4. Yaklaşık 1100 sanayi kuruluşu olan Gaziantep OSB'de; Covid-19 ile mücadele kapsamında yapılan toplam denetim sayısı: 10.665, idari para cezası uygulanan firma sayısı: 156, 5 gün geçici faaliyetten men cezası uygulanan firma sayısı: 4’tür.

İşçi işveren ilişkileri ve konuyla ilgili tüm gelişmeler SGK, İŞKUR gibi ilgili kurumlarımız tarafından takip edilmektedir.

Bu vesile ile hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, işini kaybeden vatandaşımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DİSK Bölge Temsilcisi: Valilik patronun avukatlığını yaptı

DİSK/Tekstil Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, valiliğin Karaoğlan'a herhangi bir şey sormadan, patronun iddialarını kağıda dökerek avukatlığını yaptığını vurguladı.

Valiliğin Karaoğlan'ın testinin negatif çıktığına ilişkin iddialarını yalanlayan Türkmen, Karaoğlan'ın Covid-19 test raporlarını paylaştı. Valiliğin, Karaoğlan'ın işe gitmediği iddialarının da yanlış olduğuna işaret eden Türkmen, Karaoğlan'ın işe çağrıldığına dair telefon ya da ihtarname gelmediğini aktardı. Karaoğlan'ı haksız göstermek için açıklama yapan ve yanlış bilgi veren valilik görevlilerinin görevini kötüye kullandığını vurgulayan Türkmen, bu kişilerin hesap vermesi gerektiğini ve konuya ilişkin hukuki süreci başlatacaklarını belirtti.

Türkmen'in ardından söz alan Karaoğlan, valiliğin açıklamasının tümünün yalan olduğunu kaydetti.