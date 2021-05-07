Çalışma izni belgelerinin geçerlilik süresi bir kez daha uzatıldı

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliği'ne “Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması” konulu genelge gönderdi.

Buna göre manuel doldurulan muafiyet belgelerinin geçerlilik süresi bir kez daha uzatıldı.

Genelgede, "tam kapanma" sürecinde muafiyet tanınan sektör çalışanlarına yönelik e-başvuru sistemi üzerinden bugün itibariyle 9,5 milyona yakın başvuru neticelendirildiği ve muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlendiği belirtildi.

Ayrıca genelgede, "Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda;sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için Ek’te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan 'çalışma izni görev belgesi formunun' geçerlilik süresinin 12 Mayıs 2021 Çarşamba Günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı" belirtildi.