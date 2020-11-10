Çalışma imkanı dahi bulunamıyor: Her 3 gençten sadece 1'i çalışabiliyor

TÜİK 2020 yılı Ağustos dönemi (Temmuz-Ağustos-Eylül ortalaması) işgücü istatistiklerini açıkladı.

Son yıllardaki diğer işgücü verileri gibi ağustos ayı verileri de emekçilerin iş bulma olanaklarının önemli ölçüde azaldığını, ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin yetersiz olduğunu gösteriyor. Türkiye kapitalizmi çalışabilir nüfusun ancak yüzde 50,6’sını işgücüne katabiliyor, emekçilerin ancak yüzde 43,9’una iş bulabiliyor. İş bulma ümidini kaybettiği için iş aramaktan vazgeçen emekçilerin sayısı artıyor, işgücüne dahil olmuyorlar, bu nedenle gerçek işsizlik oranı yüzde 26,7’ye yükseliyor. Yüksek işsizlik, artan yoksulluk, azalan ücretler ve ağır sömürü koşulları emekçilerin yaşamlarını her geçen daha zorlaştırıyor. Bu olumsuz tablodan kadın ve genç emekçiler daha fazla etkileniyor.

Emekçiler için tümüyle olumsuz olan 2020 Ağustos dönemi işgücü verilerinde öne çıkan başlıkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz (Tablo-1):

2020 Ağustos ayı verilerine göre son bir yılda işgücü 1 milyon 431 bin kişi azalarak 31 milyon 749 bine, işgücüne katılma oranı yüzde 53,8'den 50,6'ya geriledi.

İstihdam aynı dönemde 975 bin kişi azaldı. Bu kaybın 561 bin kişisi, yani yüzde 57,5’i sigortasız ücretli çalışanlarda (kayıt dışı çalışanlarda) gerçekleşti.

İstihdam oranı da önemli ölçüde azalarak, yüzde 46,3'den yüzde 43,9'a geriledi.

TÜİK'in dar tanımlı işsiz sayısı Ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bin kişi oldu, dar tanımlı işsizlik oranı 0,8 oranında düşerek yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

Genç nüfustaki işsizlik oranı 2018 krizinden bu yana artarak %20,3'den %26,1 seviyesine ulaştı.

Genç nüfusta istihdam oranı ise yüzde 2,4 oranında azalarak %31,1'e geriledi.

Gerçek işsizlik düzeyini gösteren geniş tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 2 milyon 272 bin kişi artarak 9 milyon 577 bin kişiye yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 20,6'dan 26,7'e yükselerek büyük artış gösterdi.

Kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 1,7 oranında azalarak yüzde 15,9 oldu.

Geniş tanımlı kadın işsiz sayısı Ağustos 2019’da 3 milyon 488 bin iken Ağustos 2020’de 4 milyon 352 bin kişiye ulaştı. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranında da son bir yılda büyük bir artış gerçekleşti, yüzde 28,1'den yüzde 34,6'ya yükseldi.

İstihdam

Ağustos 2020 verilerine göre son bir yılda istihdamdaki azalış 975 bin kişiye ulaştı. Buna paralel olarak istihdam oranı da yüzde 2,4 oranında düşerek yüzde 43,9'a geriledi.

Son bir yılda, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 314 bin, sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 717 bin kişi azalırken inşaat sektöründe ise 147 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,2'si tarım, %19,8'i sanayi, %6,2'si inşaat, %54,7'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

Salgın döneminde sigortasız ücretli çalışanlar (kayıt dışı çalışanlar) istihdam dışında kalarak daha fazla işsiz kaldılar. Son bir yılda sigortasız ücretli çalışanların istihdamı 3 milyon 742 bin kişiden 3 milyon 181 bin kişiye düşmüştür, azalma 561 bin kişidir. Toplam 19 milyon ücretli çalışanlar içinde sigortasız ücretli çalışanların payı yüzde 16,7 olmasına karşın istihdamdaki toplam azalmanın yüzde 57,5'i sigortasız işçilerden oluşmaktadır.

Salgın nedeniyle kapanan işyerlerinin açılmaya başlaması ile birlikte yılbaşındaki istihdam düzeyine ulaşıldığı görülüyor (Grafik-1). Ancak kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği alan yaklaşık 5 milyon kişinin halen işgücü verilerinde istihdam içinde gösterilmesi ve pandemi sonrasında bu işçilerin önemli sayılacak bir kısmının tekrar çalışma olanağı bulamayacağı dikkate alındığında yakın gelecekte istihdamdaki düşüşün daha büyük sayılara ulaşması beklenmelidir.

İşsizlik ve İşgücü

Ağustos 2019'da 33 milyon 180 bin kişi olan işgücü son bir yılda 1 milyon 431 bin kişi azalarak 31 milyon 749 bine geriledi. İşgücüne katılma oranı ise 53,9'dan 50,6'ya düştü.

İşgücüne katılma oranında düşüş iş arama eğiliminin çeşitli nedenler ile azalmasından kaynaklanıyor. İş aramayıp çalışmaya hazır olanların ve ümidini kaybeden işsizlerin sayısı son bir yılda yaklaşık iki kat artarak 2 milyon 248 binden 4 milyon 83 bin kişiye ulaştı. İşgücündeki azalmadan çok daha büyük olan bu rakam işsizlerin iş arama, bulma ümidini büyük ölçüde kaybettiklerini gösteriyor.

Salgın döneminde işgücü piyasasında yaşanan gelişmeleri dikkate almayan TÜİK'in dar tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 456 bin kişi azalarak ağustos ayında 4 milyon 194 bin kişi oldu (Grafik- 2). Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 13,2 olarak açıklandı.

Dar tanımlı işsizlikte azalış olmasına rağmen geniş tanımlı işsiz sayısı artmaya devam ediyor.

Geniş tanımlı işsizlik hesaplamasında dar tanımlı işsizliğe ilave olarak iş bulma ümidi olmayanları, iş aramayıp çalışmaya hazır olanları, mevsimlik çalışma nedeniyle istihdamda olmayanları ve zamana bağlı eksik çalışanları da hesaba katmak gerekmektedir (Tablo-2).

Geniş tanımlı işsiz sayısı Ağustos 2019’da 7 milyon 305 bin iken büyük bir artışla Ağustos 2020’de 9 milyon 577 bin kişi oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı Ağustos 2020’de yüzde 26,7'ye ulaştı. Bu oran Türkiye'deki gerçek işsizlik düzeyini gösteriyor. Grafik-2'den görüleceği üzere geniş tanımlı işsizlik oranı 2020 yılının başından itibaren hızlı bir artış eğilimindedir.

Kadın işgücü erkeklere göre salgından daha fazla olumsuz etkilendi. Kadınlar salgın döneminde işgücü ve ücretli istihdamdan çok daha fazla çekildiler ve daha az iş aradılar, daha büyük istihdam kaybı yaşadılar. Bu nedenle, geniş tanımlı kadın işsizlik oranına bakıldığında (Tablo-2), geniş tanımlı genel işsizlik oranından daha yüksek olduğu görülmektedir. Geniş tanımlı kadın işsizlik oranı son bir yılda önemli ölçüde artarak yüzde 28,1'den yüzde 34,6'ya yükseldi.

Türkiye işgücü piyasasında kadınlar ve gençler daha az yer alıyorlar, daha az istihdam ediliyorlar, işgücüne daha az katılabiliyorlar ve daha fazla işsiz kalıyorlar.

Gençlerin işgücüne katılma oranı son bir yılda yüzde 47,5'den yüzde 42,1'e düşerek büyük bir azalma gösterdi (Tablo-3). İşgücüne katılma oranındaki düşüşe paralel olarak genç istihdam oranı da azaldı. Gençlerin ancak yüzde 31,1’i çalışma olanağı bulabiliyor. İş bulma ümidini kaybettiği için iş aramaktan vazgeçenlere ilişkin yukarıda yaptığımız değerlendirme genç işsizlik için de çok daha geçerli olduğu görülüyor.

Genç işsizlik oranı dar tanımlı genel işsizlik düzeyinden iki kat daha yüksektir. Ağustos’ta genç işsizlik oranı yüzde 26,1 olarak gerçekleşti. Gençlere ilişkin işgücü göstergelerinin tümünde genç kadınlara yönelik istatistikler daha fazla olumsuzluk içeriyor. Ülkelerarası karşılaştırmalarda Türkiye kadın ve genç kadın istihdam göstergelerinin çoğunda birçok ülkenin gerisinde kaldığı görülüyor.

15-24 yaş aralığındaki gençlerin hem işsizlik hem de eğitim durumunu birlikte değerlendirebilmek için; 15-24 yaş aralığındaki gençlerin eğitimde olmayanları ile çalışmayanlarının toplamının 15-24 yaş aralığındaki toplam genç nüfusa bölünmesiyle elde edilen gösterge kullanılmakta. Bu gösterge, "Ne eğitimde ne istihdamda olanlar" olarak ifade edilmektedir. Gençlerin üçte birinin (30,4’nün) işsiz ve eğitim süreci içinde olmaması mevcut durumun ulaştığı dramatik düzeyi çok daha iyi gösteriyor. Genç kadınlarda ise bu oran daha da yüksektir.

Sonuç Yerine

Türkiye kapitalizminin yeni istihdam yaratma kapasitesi iyice azalmıştır, gerçek işsizliğin yüzde 30’lara dayandığı günümüzde işçiler geçimlerini sağlamak için çalışma imkânı bulamıyorlar. Bu düzende işçiler çalışma haklarını kullanamıyorlar.

İşçi sınıfının kolektif kazanımı olan işçi hakları her geçen gün daha fazla baskı altına alınmakta, son kırk yıldır büyük kayıpların yaşandığı işçi hakları bugünlerde Meclis’te görüşülen kısmi süreli çalışmanın yaygınlaştırılmasına dönük yasal düzenlemeler ile daha da budanmak istenmektedir. Sermaye sınıfının emek süreçlerinin esnekleştirilmesine yönelik temel amacı bu düzenlemelerin ana doğrultusunu belirliyor. Bu karar tasarıları yasalaşır ise işçilerin en temel güvencelerinden biri olan kıdem tazminatının tasfiyesi girişimi başlatılmış olacaktır. Kölelik yasaları olarak da adlandırılan bu düzenlemeler sermaye sınıfının egemenliğini pervasızca sürdürmeye devam etmek istediğini işçi sınıfına bir kez daha gösteriyor.

Emekçiler güvencesizliği her geçen gün daha derinden hissediyor. Emekçiler güvencesizleşme ve piyasalaştırma kıskacındalar.