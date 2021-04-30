Çalışma Bakanı: 1 Mayıs ancak özgürlüğün olduğu yerde kutlanır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs nedeniyle HAK-İŞ'e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Bilgin görüşme sonrası yaptığı açıklamada "İnsan çalışarak hayatını kazanır. Ancak çok fazla çalışmak insanın hayatının tamamını kuşattığı zaman insan köleleşir" dedi.

"Çalışmak insanın beşeri hayatını sürdürecek, ailesi ile zaman geçirecek süre de tanıyacak şekilde olmalı" diyen Bakan şöyle konuştu:

"1 Mayıs hepinizin bildiği gibi günde 16 saat çalışan, işçinin işverenin insafına terk edildiği, insanlık dışı bir dönemden çıkmak için ortaya koyulan mücadelen çıkmaktadır. Bunlar bugün artık tartışılmıyor ama bunun sembolik önemi var. 1 Mayıs demokrasi ve emek arasındaki ilişkilerin kurulduğu bir düzeni ifade eder.

1 Mayıs demokrasiyle özdeş bir kavramdır. Çünkü, 1 Mayıs aynı zamanda demokrasi mücadelesidir.

1 Mayıs ancak özgürlüğün olduğu yerde kutlanır. Özgürlüğün olmadığı ülkelerde, kapalı toplumlarda, kapalı rejimlerde, 1 Mayıs kutlanmaz, resmi devlet törenine dönüşür."

Bu yıl 1 Mayıs buluşmaları salgın bahanesiyle alınan yasaklama kararlarına sahne oldu.