Çalışanlar grevde: L’Equipe gazetesi 6 gündür çıkmıyor

Fransa’da yayın yapan spor gazetesi L'Equipe çalışanları işten çıkarma planının geri çekilmesi için greve çıktı. Gazete 6 gündür basılı olarak çıkmıyor.

Aynı zamanda haftalık futbol dergisi ile Vélo Magazine’i de bünyesinde barındıran SAS L’Equipe yönetimi sonbaharda sendikalara sunduğu işten çıkarma planında 47’si muhabir 8’i idari personeli işten çıkaracağını, internet yayınlarını güçlendirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.

Gazete yönetimi işten çıkarma planına, koronavirüs salgını nedeniyle spor müsabakalarının yapılamamasını ve gazete satışlarının azalması nedeniyle düşen gelirini gerekçe gösteriyor. Çalışanların ve sendikaların karşı çıktığı planda gazete yönetimi işten çıkarılmamaları karşılığında çalışanlara 2024’e kadar yüzde 5 maaş indirimi önerisini getirdi.

L’Equipe grubunda toplam 350 kişi çalışıyor.