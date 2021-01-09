Çalınan kürsü satılığa konuldu

İkinci el ticaret sitelerine ellerinde Temsilciler Meclisi Sözcüsü Kürsüsü'nün bulunduğunu iddia eden insanlar satılık ilanları verdi.

Trumçıların Kongre'yi yağmalamaları sırasında Floridalı Adam Johnson adlı şahsın Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelocy'nin kürsüsünü taşırken görüntülenmişti.

İkinci el ticaret sitesi eBay'e birden fazla ilan bırakılırken, ilanlar daha sonra ürünün "satıldığı" gerekçesiyle kaldırıldı.

Ürünün açıklamasında "Kullanılmış" ve durumunda "Yeni" ibaresinin yer alması dikkat çekti.

Kürsünün gerçekten eBay'de satılıp satılmadığı hâlâ belirsiz.

27 Ocak - 29 Ocak arasında tahmini teslim tarihi ile ücretsiz gönderim sunan ilanlardan biri ürünün 99.900 dolara satıldığını gösteriordu. Ürün 167 teklif almış görünüyordu. Satıcı, basdvic1, Kasım 2012'den beri bir eBay üyesi ve çok sayıda olumlu yorum almış.

İlanın şaka olarak verilmiş olması da mümkün. İlanda verilen kürsü fotoğrafı, Pelosi'nin Başkan Donald Trump'ın resmi görevden alma soruşturmasını açıkladığı 24 Eylül 2019 tarihli bir Getty Images fotoğrafı.