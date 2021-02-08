Çakıcı'yı makamında ağırlayan Gürkan'a soru: İki yıldır otogar ihalesi neden yapılmıyor

Edirne Belediye Meclisi'nin son toplantısında İYİP'li meclis üyesi Mevlüde Baş, Edirne Otogarı ile ilgili 11 soruluk bir önerge verdi. CHP'li Belediye Başkanı Recep Gürkan, önergeye cevapların yazılı olarak verileceğini belirtti.

Edirne Belediyesi'nin Şubat ayı Meclis toplantısına İYİP'li Belediye Meclis Üyesi Mevlüde Baş , 2019 yılında kira sözleşmesi biten otogar ile ilgili 11 sorudan oluşan bir önerge verdi. Otogar ihalesinin akıbetini soran Baş'a yanıt veren Belediye Başkanı Recep Gürkan, “Mevlüde hanıma yazılı olarak cevap verilecektir. Belediyenin 1 kuruşunu hiç kimse yiyemez, yedirilmez” diye konuştu.

Önergede Baş, otogar ihalesinin akıbetini detaylarını ve gelinen süreci sordu.

Sözleşmesi iki yıl önce bitti

20 Ocak 2019 tarihinde 7 yıllık sözleşmesi biten otogar ile ilgili belediyenin ve Edirne halkının mağduriyetlerini önemsediklerini önergede dile getiren Baş, “Sözleşmesi sona eren şehirlerarası yolcu Otogar işletmeciliği sözleşmesi Ocak 2019 tarihinde bitmiştir. Belediyemizin mağduriyetini önemsiyoruz, asıl mesele Edirne halkının mağduriyetidir. İhale kanununa göre yapılması gereken ihale henüz yapılmamıştır. Söz konusu tarihten bu yana Edirne belediyesine ait otogarın ihaleye çıkartılmamış olması ile ilgili olarak, işletmeci durumunda bulunanlar işgalci durumundalar mı? İşgalci durumdaysalar belediye hukuki danışmanlık almış mıdır? Bu zamana kadar ne gibi hukuki süreç başlatılmıştır” ifadelerine yer verdi.

'İrat kaydedilen ücret ne kadar'

İşletmeciye belirli periyotlarda yollanan ihtarnamelere karşı şu ana kadar neden sonuç alınamadığını da soran Baş, önergesinde şu soruları yöneltti; “Bugüne kadar sürecin uzamasının nedenleri nelerdir? Belediye kaynaklarının zarara uğramasını amaçlayarak üstlenici firmadan ecrimisil, işgal harcı ve ortak kullanım alanı tahsis edilen ve belediyemiz tarafından kasasına irat kaydedilen 2 senelik ücret ne kadardır? Vatandaşımızın tek kuruşunu bağış yapmaya yetkisi olmayan Edirne Belediyesi kasasına giren ecrimisil, işgal harcı ve ortak kullanım alanı için ödenmesi gereken ücret nasıl hesaplanmıştır? Otogar şu an için bakımsız durumdadır. İşletmeci tarafından ihaleyi almama endişesi yüzenden hiçbir bakım yapılmıyor. Belediye olarak bu konuda yatırımlarınız nelerdir?”

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'Ayrı bir sözleşme yapıldı mı?'

Sorularını önergesinde detaylandıran Baş, yeni ihale çalışmasını da sordu. Kiracı konumunda bulunan firmayla ayrı bir sözleşme yapılıp, yapılmadığını da soran Baş'ın önergesinde şu sorular yer aldı; “Kira süresi bittikten sonra otogarda görevli belediye personeli çalıştırıldı mı? Belge süreleri dolan otobüs işletmecileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından belgelerini yeni vize yaptırmak için kira kontratları istenmektedir. İşletmecinin ticaretini devam ettirebilmesi için bu konuyla ilgili Edirne Belediyesi ayrı bir kira sözleşmesi yapmış mıdır? Otogarı ihaleye ne zaman çıkarmayı düşünüyorsunuz. Yapılacak ihalede kamu yararını gözeterek gerekli rekabetin oluşması için ihale teknik şartnamesi hazırlıklarına başladınız mı? Rekabetin Korunması Kanunu ilgili maddelerine istinaden rekabeti sınırlayıcı anlaşmalı eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılması halinde doğacak cezai yaptırımları önlemek amacıyla yeni ihale şartnamesi hazırlanırken, belediyemiz bu konuyu göz önünde bulunduracak mı? Otogarın mülkiyeti Edirne Belediyesine ait olması ve Edirne şehirlerarası otogar işletmeciliğinin kiraya verilmesine ilişkin ihale idari şartnamesini ve ihale sonucunu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığına gönderecek misiniz? Pandemi döneminde olduğumuz için yapılacak olan yeni otogar ihalesine hem vatandaşlarımızın takip edebilmesi hem de ihaleye katılmak isteyenlerin belediye binasına girmeye çekinecekleri için naklen yayınlayacak mısınız?”

Gürkan: Yazılı cevap verilecek

İYİP'li Baş'ın sorularına yazılı olarak yanıt vereceklerini dile getiren Belediye Başkanı Recep Gürkan ise, “Edirne Belediyesi'nin 1 kuruşunu hiç kimse yiyemez, yedirilmez. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Öyle kahve dedikodularıyla, kenar-köşe dedikodularıyla, facebook dedikodularıyla olmuyor. Buradaki herkes sorumluluk taşıyor. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmıyor, hiç merak etmeyin. Mevlüde Baş'ın önergesini Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz yazılı olarak cevaplayacak” dedi.

Çakıcı, Altunhan'la Gürkan'ı ziyaret etmişti

Alaattin Çakıcı, CHP'li belediye başkanını ziyaret fotoğraflarını paylaşmış, çok konuşulmuştu. Ziyarette Çakıcı'ya eşlik eden Mustafa Altunhan Edirne Otagarı'nın işletmecisi konumunda.

Edirne Şehirlerarası Otobüs Terminali, 7’nci kez ihaleye çıkarılışında alıcı bulurken, 7 yıllığına 4 milyon 255 Bin TL bedelle Altunhan Turizm'in sahibi Mustafa Altunhan’a kiraya verilmişti. Altunhan bir dönem DYP il başkanlığı da yaptı.

Çakıcı'nın da Altunhan'la ortak olduğu iddiasının yer aldığı haberlerde, Gürkan'ı ziyaretlerinin otogar ihalesiyle ilgili olduğu gündeme gelmişti.

Alaattin Çakıcı'nın Avukatı Zeynep Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Çakıcı'nın yakın arkadaşı olan eski kırkpınar ağası mafya Mustafa Altuhan'ın otelinde inzivaya çekildiğini duyurmuştu.

Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk'e uzanan yakın ilişkiler

Altunhan hakkında çıkan haberlerle ilgili "Galip Öztürk benim çok iyi arkadaşımdır, dostumdur, ortağımdır. Edirne’ye yatırımları da vardır. Galip Öztürk’le yaptığım konuşmayla ilgili öne sürülen şeyler doğrudur. Burada oturanlar bilir; ben dedemden otobüsçüyüm. Otobüsçülüğün fanatiğiyim. Türkiye’nin en büyük otobüs firmalarıyla irtibattayım" demişti.

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk, 1996’da Beyoğlu’nda Kuvvet Köseoğlu’nu öldürttüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çaptırıldı. Bu kararın onanmasının ardından yurtdışına kaçtı.