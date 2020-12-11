Çakıcı'nın ziyaret ettiği Gürkan'ın davasında tahliye

Organize suç örgütü başı Alaattin Çakıcı'nın ziyaret ettiği Edirne Belediyesi Başkanı Recep Gürkan’ın tutuksuz, 3 kişinin ise tutuklu yargılandığı davada tahliye kararı çıktı.



CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın da aralarında bulunduğu “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma, nitelikli cinsel saldırı” suçlarından müşteki şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı dava görüldü. Cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar O.K, Ş.G. ve S.A.’nın tahliyelerine karar verildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Gürkan’ın katılmadığı davada avukatı savunma yaptı. Edirne Kapalı Cezaevi'nde 21 aydır tutuklu bulunan sanık O.K., S.A. ve Ş.G. ise SEGBİS’le duruşmaya katıldı. Avukatların savunmalarını yapmasının ardından tutuklu sanıkların tahliye edilerek tutuksuz yargılanmalarına karar verildi. Bir sonraki duruşma 24 Mayıs 2021’e ertelendi.

Ne olmuştu?

Edirne'de yaşayan ve “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak” suçundan tutuklanan Şükrü Benli, tahliyesinin ardından kaçtığı Bulgaristan'da kaçırılıp, alıkonulmuştu. Benli, yaklaşık iki yıl önceki şikayetinde azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Gürkan olduğunu ileri sürmüştü. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanmış, S.Y.'nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Çakıcı ziyaret etmişti

Geçtiğimiz aylarda organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın kendisini makamında ziyaret etmesiyle gündeme gelen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, söz konusu davada müşteki sanık olarak 75 bin lira kefaletle tutuksuz yargılanıyor.