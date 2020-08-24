Çakarlı saldırgan Muhammet Enes Uysal tutuklandı

İstanbul Arnavutköy'de çakarlı aracıyla başka bir aracın önünü kesen ve sürücüsü Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçaklayan Muhammet Enes Uysal çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uysal seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçakladıktan sonra kaçmıştı.

Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, "Polise versen ne olacak" diyerek de tehdit eden saldırgan dün Avcılar'da yakalanmıştı.

Muhammet Enes Uysal bugün, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan gerekli işlemleri yapıldıktan sonra adliyeye sevk edildi. Uysal savcılık ifadesinin alınmasının ardından "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Muhammed Enes Uysal tutuklandı.